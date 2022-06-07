Российские военные уничтожили иностранную технику на Украине

07 июня 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили об успехах российской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила вооружение, которое Норвегия и США отправляли на Украину. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США. А также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка „Пион“», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Страны Запада помогают Киеву вооружением. США одобрили предоставление финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. В Белом доме заявляли, что передают Украине только средства для обороны, пишет RT. Норвегия передала 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» вместо более мощных зенитных ракетных комплексов NASAMS. Редактор издания The Economist Шашанк Джоши отметил, что украинские военные теряют много артиллерии из-за плохого обслуживания, сообщает сайт MK.RU . Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская армия уничтожила вооружение, которое Норвегия и США отправляли на Украину. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США. А также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка „Пион“», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Страны Запада помогают Киеву вооружением. США одобрили предоставление финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. В Белом доме заявляли, что передают Украине только средства для обороны, пишет RT. Норвегия передала 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» вместо более мощных зенитных ракетных комплексов NASAMS. Редактор издания The Economist Шашанк Джоши отметил, что украинские военные теряют много артиллерии из-за плохого обслуживания, сообщает сайт MK.RU.