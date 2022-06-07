Российские военные уничтожили иностранную технику на Украине

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
В Минобороны РФ сообщили об успехах российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила вооружение, которое Норвегия и США отправляли на Украину. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США. А также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка „Пион“», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Страны Запада помогают Киеву вооружением. США одобрили предоставление финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. В Белом доме заявляли, что передают Украине только средства для обороны, пишет RT. Норвегия передала 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» вместо более мощных зенитных ракетных комплексов NASAMS. Редактор издания The Economist Шашанк Джоши отметил, что украинские военные теряют много артиллерии из-за плохого обслуживания, сообщает сайт MK.RU.

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Российская армия уничтожила вооружение, которое Норвегия и США отправляли на Украину. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США. А также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка „Пион“», — сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Страны Запада помогают Киеву вооружением. США одобрили предоставление финансовой помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. В Белом доме заявляли, что передают Украине только средства для обороны, пишет RT. Норвегия передала 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» вместо более мощных зенитных ракетных комплексов NASAMS. Редактор издания The Economist Шашанк Джоши отметил, что украинские военные теряют много артиллерии из-за плохого обслуживания, сообщает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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