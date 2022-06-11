11 июня 2022
10 июня 2022

В Челябинске развернули огромный триколор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День России. Челябинск
Триколор размером 5 на 8 метров внесли на набережную Миасса Фото:

В Челябинске в День России, 12 июня, в Арт-сквере на новой набережной реки Миасс развернули триколор размером 5 на 8 метров. Трехцветное полотнище украсило площадку, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU.

В праздничной программе «Я люблю тебя, Россия!» приняли участие художественные коллективы города. В это же время концерты проходили в Саду Победы, в парке «Металлург» имени Тищенко, в городском саду имени Пушкина, а также на других площадках.

В парке имени Гагарина проходит фольклорный фестиваль, где гостей приветствовала мэр Наталья Котова. На берегу пруда Девичьи слезы в Ленинском районе скоро начнется фестиваль «Музыкальное лето».

Вечером 12 июня праздничная подсветка будет включена на телебашне в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе».

День России. Челябинск
Арт-сквер стал одной из праздничных площадок
Фото:
День России. Челябинск
Концерты проходят по всему городу
Фото:
День России. Челябинск
Для горожан подготовлена большая программа
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске в День России, 12 июня, в Арт-сквере на новой набережной реки Миасс развернули триколор размером 5 на 8 метров. Трехцветное полотнище украсило площадку, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU. В праздничной программе «Я люблю тебя, Россия!» приняли участие художественные коллективы города. В это же время концерты проходили в Саду Победы, в парке «Металлург» имени Тищенко, в городском саду имени Пушкина, а также на других площадках. В парке имени Гагарина проходит фольклорный фестиваль, где гостей приветствовала мэр Наталья Котова. На берегу пруда Девичьи слезы в Ленинском районе скоро начнется фестиваль «Музыкальное лето». Вечером 12 июня праздничная подсветка будет включена на телебашне в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...