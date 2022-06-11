Триколор размером 5 на 8 метров внесли на набережную Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в День России, 12 июня, в Арт-сквере на новой набережной реки Миасс развернули триколор размером 5 на 8 метров. Трехцветное полотнище украсило площадку, где состоялся праздничный концерт, передает корреспондент URA.RU.

В праздничной программе «Я люблю тебя, Россия!» приняли участие художественные коллективы города. В это же время концерты проходили в Саду Победы, в парке «Металлург» имени Тищенко, в городском саду имени Пушкина, а также на других площадках.

В парке имени Гагарина проходит фольклорный фестиваль, где гостей приветствовала мэр Наталья Котова. На берегу пруда Девичьи слезы в Ленинском районе скоро начнется фестиваль «Музыкальное лето».

Вечером 12 июня праздничная подсветка будет включена на телебашне в честь Дня России. На башню выведут хештеги «Мы Россия, мы вместе».

Арт-сквер стал одной из праздничных площадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Концерты проходят по всему городу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для горожан подготовлена большая программа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU