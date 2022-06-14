Украинская боксерша получила замечание из-за символики «Азова»*

Организаторы международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии запретили украинке Диане Петренко, занявшей второе место в весовой категории до 50 килограммов, показывать флаг Украины с символикой батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Ей пришлось убрать знамя после замечания, сделанного со стороны одного из организаторов турнира.
На церемонии награждения спортсменка развернула флаг Украины, с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке, после чего ей пришлось убрать полотнище. Видео опубликовано в Youtube-канале соревнований.
Ранее сообщалось, что гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Шведская команда Ward Racing расторгла контракт с Северюхиным из-за этого жеста. Сам спортсмен заявил, что лишь благодарил свою команду и не предусмотрел, что этот жест могут расценить как «нехороший». Глава Федерации автомобильного спорта Свердловской области Евгений Фомичев заявил URA.RU, что «римский салют», показанный Северюхиным, отличается от фашистского приветствия. Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заступился за 15-летнего спортивного гонщика из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артема Северюхина.
*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.
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Организаторы международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии запретили украинке Диане Петренко, занявшей второе место в весовой категории до 50 килограммов, показывать флаг Украины с символикой батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Ей пришлось убрать знамя после замечания, сделанного со стороны одного из организаторов турнира. На церемонии награждения спортсменка развернула флаг Украины, с нанесенной на него символикой батальона. Один из организаторов подошел к спортсменке, после чего ей пришлось убрать полотнище. Видео опубликовано в Youtube-канале соревнований. Ранее сообщалось, что гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Шведская команда Ward Racing расторгла контракт с Северюхиным из-за этого жеста. Сам спортсмен заявил, что лишь благодарил свою команду и не предусмотрел, что этот жест могут расценить как «нехороший». Глава Федерации автомобильного спорта Свердловской области Евгений Фомичев заявил URA.RU, что «римский салют», показанный Северюхиным, отличается от фашистского приветствия. Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заступился за 15-летнего спортивного гонщика из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артема Северюхина. *«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.