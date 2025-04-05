ВСУ 14 раз атаковали российские объекты энергетики

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ВСУ повредили объекты энергетики в нескольких регионах
ВСУ повредили объекты энергетики в нескольких регионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки14 раз атаковали объекты энергетики в России. В результате атак украинской армии, повреждены объекты в нескольких регионах, сообщили в Минобороны РФ. 

«Объекты энергетики из-за ударов ВСУ повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях», — сообщили в военном ведомстве. Всего за сутки ВСУ было предпринято 14 попыток атаковать объекты энергетической инфраструктуры. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки14 раз атаковали объекты энергетики в России. В результате атак украинской армии, повреждены объекты в нескольких регионах, сообщили в Минобороны РФ.  «Объекты энергетики из-за ударов ВСУ повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях», — сообщили в военном ведомстве. Всего за сутки ВСУ было предпринято 14 попыток атаковать объекты энергетической инфраструктуры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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