ВСУ 14 раз атаковали российские объекты энергетики

ВСУ повредили объекты энергетики в нескольких регионах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки14 раз атаковали объекты энергетики в России. В результате атак украинской армии, повреждены объекты в нескольких регионах, сообщили в Минобороны РФ.
«Объекты энергетики из-за ударов ВСУ повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях», — сообщили в военном ведомстве. Всего за сутки ВСУ было предпринято 14 попыток атаковать объекты энергетической инфраструктуры.
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