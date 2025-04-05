Глава американского Минфина пожаловался Карлсону на Зеленского

Бессент: Зеленский намеренно разрушил процесс подписания сделки по металлам
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Владимир Зеленский до сих пор отказывается подписывать соглашение с США по металлам
Владимир Зеленский до сих пор отказывается подписывать соглашение с США по металлам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский разрушил сделку по редкоземельным металлам, отказавшись подписать ее в нужный момент. О своих мыслях Бессент поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону . 

«Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире. Зеленский был в настроении подписать соглашение в тот день, [но в итоге не стал]», — заявил Скотт Бессент. Интервью опубликовал Карлсон на своей странице в соцсети X.

Бессент отметил, что эта сделка показала бы, что между американским и украинским народом нет разногласий. Как и между администрациями двух стран. В итоге Зеленский пообещал подписать соглашение в Мюнхене. Но этого не произошло. 

Президент США Дональд Трамп настаивал, что сделка принесла бы Украине много денег. Однако она до сих пор находится в стадии проекта. Киев всячески оттягивает время, утверждает газета The Wall Street Journal. По ее информации, Зеленский надеется на улучшение условий. Более подробнее про этот документ — в материале URA.RU

Хоть документ и находится в стадии проекта, он уже попал в руки третьим лицам. Из-за этого украинских чиновников стали проверять на полиграфе. Об этом пишет «Царьград». 

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Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский разрушил сделку по редкоземельным металлам, отказавшись подписать ее в нужный момент. О своих мыслях Бессент поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону .  «Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире. Зеленский был в настроении подписать соглашение в тот день, [но в итоге не стал]», — заявил Скотт Бессент. Интервью опубликовал Карлсон на своей странице в соцсети X. Бессент отметил, что эта сделка показала бы, что между американским и украинским народом нет разногласий. Как и между администрациями двух стран. В итоге Зеленский пообещал подписать соглашение в Мюнхене. Но этого не произошло.  Президент США Дональд Трамп настаивал, что сделка принесла бы Украине много денег. Однако она до сих пор находится в стадии проекта. Киев всячески оттягивает время, утверждает газета The Wall Street Journal. По ее информации, Зеленский надеется на улучшение условий. Более подробнее про этот документ — в материале URA.RU.  Хоть документ и находится в стадии проекта, он уже попал в руки третьим лицам. Из-за этого украинских чиновников стали проверять на полиграфе. Об этом пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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