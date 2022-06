В Екатеринбурге обсудят, чем заменить иностранный софт

В Екатеринбург со всей страны съехались айтишники Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбург со всей страны съехались представители IT-компаний для участия в конференции IT IS conf. Цель мероприятия — обмен практическим опытом и знаниями между участниками IT-рынка, а также внедрение отечественных технологий в сферу IT. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уральского центра систем безопасности» (УЦСБ). «Конференция IT IS conf состоится 16 июня 2022 года в Екатеринбурге. IT IS conf — это крупнейшая на Урале конференция в сфере информационных технологий и информбезопасности. На мероприятии обсудят развитие рынка в условиях санкций, новые информационные вызовы и возможности защиты IT-инфраструктуры компаний в условиях кибервойны», — сказано в сообщении. 2022 год преподнес огромное количество беспрецедентных вызовов. «В такой ситуации особенно важно объединить экспертизу и опыт для поиска эффективных решений. Решение этих вопросов и определит будущее развитие российского рынка IT», — поделился генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов. Ранее URA.RU писало, что в ближайшем будущем Россию ожидает переход на российские и азиатские IT-решения и электронный документооборот. Власти РФ поддержат активы иностранных компаний, который покинули российский рынок после начала спецоперации РФ на Украине. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны ввели в отношении России новые экономические санкции. Западные компании начали массового покидать российский рынок и приостанавливать торговлю с Россией. В частности, с РФ прекратила сотрудничество компания Microsoft и производители процессоров Intel и AMD. Ранее власти РФ реализовали ряд мер поддержки для российских айтишников. Одна их них — льготная ипотека. Ее смогут получить IT-специалисты с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Минцифры ранее заявляло, что для сотрудников IT-компаний нужно ввести еще и отсрочку от армии.

