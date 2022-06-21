21 июня 2022

Челябинский губернатор пришел на столетний юбилей к ветерану. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, день победы, ветеран вов
Алексей Текслер поблагодарил ветерана за победу в Великой Отечественной войне (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел на столетний юбилей к ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Алексеевне Колмогорцевой. В социальных сетях глава региона написал про жизнь ветерана.

«Мощное, потрясающее поколение. Сколько горестей и тягот выпало на их долю, но обо всем говорят с благодарностью. „Жили трудно, но хорошо“. И не скажут плохого слова ни о ком», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что сегодня важно помнить о победе в войне ради сохранения памяти о людях, которые ее добывали, об этом героическом поколении. По его словам, историю о Победе необходимо передавать из поколения в поколение.

В Челябинске в этом году впервые за несколько лет в оффлайн-режиме отпраздновали День Победы. По главной площади города торжественным маршем прошли порядка 2 тысяч военнослужащих и силовиков, порядка 40 единиц техники и пролетели несколько самолетов. Также в городе провели акцию «Бессмертный полк». В этом году участие в акции приняли больше 120 тысяч челябинцев.

Зинаида Алексеевна рассказала главе региона про свою жизнь
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел на столетний юбилей к ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Алексеевне Колмогорцевой. В социальных сетях глава региона написал про жизнь ветерана. «Мощное, потрясающее поколение. Сколько горестей и тягот выпало на их долю, но обо всем говорят с благодарностью. „Жили трудно, но хорошо“. И не скажут плохого слова ни о ком», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что сегодня важно помнить о победе в войне ради сохранения памяти о людях, которые ее добывали, об этом героическом поколении. По его словам, историю о Победе необходимо передавать из поколения в поколение. В Челябинске в этом году впервые за несколько лет в оффлайн-режиме отпраздновали День Победы. По главной площади города торжественным маршем прошли порядка 2 тысяч военнослужащих и силовиков, порядка 40 единиц техники и пролетели несколько самолетов. Также в городе провели акцию «Бессмертный полк». В этом году участие в акции приняли больше 120 тысяч челябинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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