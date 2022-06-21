Алексей Текслер поблагодарил ветерана за победу в Великой Отечественной войне (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел на столетний юбилей к ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Алексеевне Колмогорцевой. В социальных сетях глава региона написал про жизнь ветерана.

«Мощное, потрясающее поколение. Сколько горестей и тягот выпало на их долю, но обо всем говорят с благодарностью. „Жили трудно, но хорошо“. И не скажут плохого слова ни о ком», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что сегодня важно помнить о победе в войне ради сохранения памяти о людях, которые ее добывали, об этом героическом поколении. По его словам, историю о Победе необходимо передавать из поколения в поколение.

В Челябинске в этом году впервые за несколько лет в оффлайн-режиме отпраздновали День Победы. По главной площади города торжественным маршем прошли порядка 2 тысяч военнослужащих и силовиков, порядка 40 единиц техники и пролетели несколько самолетов. Также в городе провели акцию «Бессмертный полк». В этом году участие в акции приняли больше 120 тысяч челябинцев.

Зинаида Алексеевна рассказала главе региона про свою жизнь Фото: личный telegram-канал Алексея Текслера

Фото: личный telegram-канал Алексея Текслера

Фото: личный telegram-канал Алексея Текслера