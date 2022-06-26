На трассе Курган—Тюмень загорелся автобус. Видео, фото

26 июня 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Пожарные тушат автобус на трассе Курган—Тюмень (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Видеокадры с тюменской трассы, на которых пожарные тушат автобус, появились в соцсетях Кургана. О происшествии сообщил один из курганских пабликов. «После Исетского загорелся автобус на трассе Курган—Тюмень», — сообщает пост паблика соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». Короткое видео содержит кадры работы служб МЧС. На видео пожарная машина стоит на обочине рядом с дымящимся автобусом, сотрудники ведомства тушат транспорт. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге в тюменском направлении начнутся ремонтные работы. Движение по трасе будет частично ограничено. Обновлено в 15:07. По сообщению тюменского ГУ МЧС, автобус, ехавший по маршруту «Курган — Тюмень» загорелся в 13:42 в 5 км от села Исетское. На вызове работали 7 пожарных и две пожарные машины. Пожар потушен, 22 пассажира перевезены в село Исеткое на попутном транспорте. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На тюменской трассе 26 июня загорелся пассажирский автобус из Кургана. Пострадавших нет фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области На трассе Курган — Тюмень загорелся пассажирский автобус фото: ГУ МЧС РФ по Тюменской области Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Видеокадры с тюменской трассы, на которых пожарные тушат автобус, появились в соцсетях Кургана. О происшествии сообщил один из курганских пабликов. «После Исетского загорелся автобус на трассе Курган—Тюмень», — сообщает пост паблика соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». Короткое видео содержит кадры работы служб МЧС. На видео пожарная машина стоит на обочине рядом с дымящимся автобусом, сотрудники ведомства тушат транспорт. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге в тюменском направлении начнутся ремонтные работы. Движение по трасе будет частично ограничено. Обновлено в 15:07. По сообщению тюменского ГУ МЧС, автобус, ехавший по маршруту «Курган — Тюмень» загорелся в 13:42 в 5 км от села Исетское. На вызове работали 7 пожарных и две пожарные машины. Пожар потушен, 22 пассажира перевезены в село Исеткое на попутном транспорте. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.