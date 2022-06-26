На трассе Курган—Тюмень загорелся автобус. Видео, фото

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Пожарные тушат автобус на трассе Курган—Тюмень (фото из архива) Фото:

Видеокадры с тюменской трассы, на которых пожарные тушат автобус, появились в соцсетях Кургана. О происшествии сообщил один из курганских пабликов.

«После Исетского загорелся автобус на трассе Курган—Тюмень», — сообщает пост паблика соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». Короткое видео содержит кадры работы служб МЧС.

На видео пожарная машина стоит на обочине рядом с дымящимся автобусом, сотрудники ведомства тушат транспорт. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге в тюменском направлении начнутся ремонтные работы. Движение по трасе будет частично ограничено.

Обновлено в 15:07. По сообщению тюменского ГУ МЧС, автобус, ехавший по маршруту «Курган — Тюмень» загорелся в 13:42 в 5 км от села Исетское. На вызове работали 7 пожарных и две пожарные машины. Пожар потушен, 22 пассажира перевезены в село Исеткое на попутном транспорте. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

На тюменской трассе 26 июня загорелся пассажирский автобус из Кургана. Пострадавших нет
На трассе Курган — Тюмень загорелся пассажирский автобус

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Видеокадры с тюменской трассы, на которых пожарные тушат автобус, появились в соцсетях Кургана. О происшествии сообщил один из курганских пабликов. «После Исетского загорелся автобус на трассе Курган—Тюмень», — сообщает пост паблика соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». Короткое видео содержит кадры работы служб МЧС. На видео пожарная машина стоит на обочине рядом с дымящимся автобусом, сотрудники ведомства тушат транспорт. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге в тюменском направлении начнутся ремонтные работы. Движение по трасе будет частично ограничено. Обновлено в 15:07. По сообщению тюменского ГУ МЧС, автобус, ехавший по маршруту «Курган — Тюмень» загорелся в 13:42 в 5 км от села Исетское. На вызове работали 7 пожарных и две пожарные машины. Пожар потушен, 22 пассажира перевезены в село Исеткое на попутном транспорте. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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