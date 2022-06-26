В Челябинске рассчитают будущее коммуналки до 2041 года

Устойчивость работы коммунальной сферы в Челябинске изучат на 19 лет вперед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске рассчитают устойчивость коммунальных систем на 19 лет вперед. Как следует из сайта госзакупок, на подготовку соответствующей программы мэрия в рамках тендера готова потратить 16,5 млн рублей.

«Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Челябинска на период до 2041 года. Перед подрядчиком поставлены 15 задач», — сообщается в проекте муниципального контракта.

Исполнителю предстоит изучить связь состояния коммуналки с уровнем платы за услуги ЖКХ. Также подрядчик должен предложить меры по развитию коммунальных систем. При этом финансовая нагрузка на пользователей, по мысли заказчиков, возрасти не должна. Себестоимость предоставления услуг коммунального сектора в управлении ЖКХ хотели бы снизить.

В результате подготовки программы развития, которая должна завершиться до 20 декабря 2022 года, появится закрытая интерактивная карта. На нее нанесут дорожную и железнодорожную сети Челябинска, существующую и планируемую застройки, водные объекты, источники тепла, газа, электричества и других ресурсов.

Работа комплексная, поэтому разработчикам предстоит проанализировать ряд социально-экономических показателей. Исследователи изучат изменение доходов челябинцев, демографические и другие данные. Первый этап реализации будущей программы рассчитан на 2023—2027 годы.