В пермской деревне продают аптеку в стиле СССР. Фото

Деревенская аптека в стиле СССР продается за 950 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В деревне Мураши (Пермский край) выставлена на продажу аптека в стиле советской эпохи. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Действующая аптека с бессрочной лицензией. Открыта под франшизой „Советская аптека“, что дает постоянную онлайн-поддержку и все сервисы компании. Конкурентов нет», — указано в объявлении.

Продавец сообщает, что аптека оснащена компьютерной техникой и кассовым оборудованием, кондиционером, холодильниками для хранения лекарств и пожарной сигнализацией. Имеется длительный договор аренды. Стоимость актива — 950 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми выставлен на продажу завод по производству мясных консервов.

Аптека оформлена в стиле советской эпохи Фото: сайт «Авито»