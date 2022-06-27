В пермской деревне продают аптеку в стиле СССР. Фото

В деревне Мураши (Пермский край) выставлена на продажу аптека в стиле советской эпохи. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».
«Действующая аптека с бессрочной лицензией. Открыта под франшизой „Советская аптека“, что дает постоянную онлайн-поддержку и все сервисы компании. Конкурентов нет», — указано в объявлении.
Продавец сообщает, что аптека оснащена компьютерной техникой и кассовым оборудованием, кондиционером, холодильниками для хранения лекарств и пожарной сигнализацией. Имеется длительный договор аренды. Стоимость актива — 950 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми выставлен на продажу завод по производству мясных консервов.
Аптека оформлена в стиле советской эпохи
Фото: сайт «Авито»
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В деревне Мураши (Пермский край) выставлена на продажу аптека в стиле советской эпохи. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Действующая аптека с бессрочной лицензией. Открыта под франшизой „Советская аптека“, что дает постоянную онлайн-поддержку и все сервисы компании. Конкурентов нет», — указано в объявлении. Продавец сообщает, что аптека оснащена компьютерной техникой и кассовым оборудованием, кондиционером, холодильниками для хранения лекарств и пожарной сигнализацией. Имеется длительный договор аренды. Стоимость актива — 950 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми выставлен на продажу завод по производству мясных консервов.