В пермской деревне продают аптеку в стиле СССР. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, дверь, ссср, советский герб
Деревенская аптека в стиле СССР продается за 950 тысяч рублей Фото:

В деревне Мураши (Пермский край) выставлена на продажу аптека в стиле советской эпохи. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито».

«Действующая аптека с бессрочной лицензией. Открыта под франшизой „Советская аптека“, что дает постоянную онлайн-поддержку и все сервисы компании. Конкурентов нет», — указано в объявлении.

Продавец сообщает, что аптека оснащена компьютерной техникой и кассовым оборудованием, кондиционером, холодильниками для хранения лекарств и пожарной сигнализацией. Имеется длительный договор аренды. Стоимость актива — 950 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми выставлен на продажу завод по производству мясных консервов.

Аптека оформлена в стиле советской эпохи
Фото:

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В деревне Мураши (Пермский край) выставлена на продажу аптека в стиле советской эпохи. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». «Действующая аптека с бессрочной лицензией. Открыта под франшизой „Советская аптека“, что дает постоянную онлайн-поддержку и все сервисы компании. Конкурентов нет», — указано в объявлении. Продавец сообщает, что аптека оснащена компьютерной техникой и кассовым оборудованием, кондиционером, холодильниками для хранения лекарств и пожарной сигнализацией. Имеется длительный договор аренды. Стоимость актива — 950 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае через «Авито» продается ферма с коровьим стадом. А в Перми выставлен на продажу завод по производству мясных консервов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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