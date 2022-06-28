Екатеринбуржцы пожаловались на подорожание интернета

Екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. С соответствующими жалобами клиенты компании обратились в URA.RU.
«В личном кабинете „Дом.ру“ мне сообщили, что услуги связи по моему тарифу повысятся на 150 рублей. Это почти 20 процентов», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что до подорожания платил за домашний интернет 750 рублей, а к 1 июля должен внести 900 рублей.
URA.RU обратилось к представителю «Дом.ру». «Цена тарифов повысилась в связи с повышением стоимости телекоммуникационного оборудования, материалов», — сообщили в компании.
Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.
Фото: URA.RU
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Екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. С соответствующими жалобами клиенты компании обратились в URA.RU. «В личном кабинете „Дом.ру“ мне сообщили, что услуги связи по моему тарифу повысятся на 150 рублей. Это почти 20 процентов», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что до подорожания платил за домашний интернет 750 рублей, а к 1 июля должен внести 900 рублей. URA.RU обратилось к представителю «Дом.ру». «Цена тарифов повысилась в связи с повышением стоимости телекоммуникационного оборудования, материалов», — сообщили в компании. Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.