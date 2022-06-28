28 июня 2022

Екатеринбуржцы пожаловались на подорожание интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, компьютерный класс, ноутбук, интернет, айти, компьютерная грамотность, програмирование, компьютер, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Екатеринбуржцам придется платить за домашний интернет больше почти на 20 процентов Фото:

Екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. С соответствующими жалобами клиенты компании обратились в URA.RU.

«В личном кабинете „Дом.ру“ мне сообщили, что услуги связи по моему тарифу повысятся на 150 рублей. Это почти 20 процентов», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что до подорожания платил за домашний интернет 750 рублей, а к 1 июля должен внести 900 рублей.

URA.RU обратилось к представителю «Дом.ру». «Цена тарифов повысилась в связи с повышением стоимости телекоммуникационного оборудования, материалов», — сообщили в компании.

Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Екатеринбуржцы столкнулись с подорожанием услуг провайдера «Дом.ру» на 150 рублей. С соответствующими жалобами клиенты компании обратились в URA.RU. «В личном кабинете „Дом.ру“ мне сообщили, что услуги связи по моему тарифу повысятся на 150 рублей. Это почти 20 процентов», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что до подорожания платил за домашний интернет 750 рублей, а к 1 июля должен внести 900 рублей. URA.RU обратилось к представителю «Дом.ру». «Цена тарифов повысилась в связи с повышением стоимости телекоммуникационного оборудования, материалов», — сообщили в компании. Согласно официальным данным с сайта провайдера, о предыдущем подорожании услуг было объявлено 1 апреля. Тогда это объясняли также повышением стоимости оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...