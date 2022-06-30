Челябинский депутат предложил ввести видеосъемку апелляций ЕГЭ

По мнению Максима Гулина, видеосъемка при подаче апелляций сделает работу комиссий более прозрачной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Максим Гулин (партия «Новые люди)» предложил ввести обязательную видеосъемку апелляций по ОГЭ и ЕГЭ. Как сообщил Гулин на своей странице в социальных сетях, он уже отправил запросы со своим предложением в Минпросвещения и Рособрнадзор.

«Началось все со случая, о котором писал ранее, о хамском отношении апелляционной комиссии к школьнику. После моего обращения по этой проблеме в региональный Минобр, меня поддержало большое количество людей, в том числе из образовательного сообщества. Также рассказали и о коррупционной составляющей, которая присутствует у недобросовестных комиссий», — написал Гулин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат добавил, что работа комиссий должна стать прозрачной. Введение видеосъемки при подаче апелляций должно этому поспособствовать.

Ранее депутат заступился за челябинского школьника, которого унизили при подаче апелляции. Депутат направил запрос по инциденту в областное министерство образования. В минобре региона ответили, что ситуация далека от того, что рассказал школьник и его родители. Комиссия, как утверждают в минобре, не могла вести себя неподобающим образом.