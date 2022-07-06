Куратор Пермского края отметил губернатора Махонина

Дмитрию Махонину (справа) удалось выполнить поручение президента Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко похвалил губернатора Пермского края за выполнение поручения президента Владимира Путина. Речь идет о создании в регионе туристической инфраструктуры. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, возглавляет которую вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав Пермского, Камчатского и Приморского краев, губернаторов Московской, Челябинской, Иркутской, Воронежской и Тверской областей за активное содействие в создании туристической инфраструктуры», — сообщает пресс-служба кабмина РФ. Чернышенко напомнил о поручении президента, в котором говорится о необходимости «ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах». Ряд регионов, отметил вице-премьер, не справляется с этой задачей.

Чернышенко является главным куратором по подготовке Перми к празднованию 300-летия. В конце июня он побывал с рабочим визитом в краевой столице и отметил, что регион находится в лидерах по объему жилищного строительства. Также, по словам вице-премьера, в Прикамье растет индекс промпроизводства и инвестиций в основной капитал.