06 июля 2022

Куратор Пермского края отметил губернатора Махонина

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит вице премьера правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Дмитрию Махонину (справа) удалось выполнить поручение президента Фото:

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко похвалил губернатора Пермского края за выполнение поручения президента Владимира Путина. Речь идет о создании в регионе туристической инфраструктуры. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, возглавляет которую вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав Пермского, Камчатского и Приморского краев, губернаторов Московской, Челябинской, Иркутской, Воронежской и Тверской областей за активное содействие в создании туристической инфраструктуры», — сообщает пресс-служба кабмина РФ. Чернышенко напомнил о поручении президента, в котором говорится о необходимости «ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах». Ряд регионов, отметил вице-премьер, не справляется с этой задачей.

Чернышенко является главным куратором по подготовке Перми к празднованию 300-летия. В конце июня он побывал с рабочим визитом в краевой столице и отметил, что регион находится в лидерах по объему жилищного строительства. Также, по словам вице-премьера, в Прикамье растет индекс промпроизводства и инвестиций в основной капитал.

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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко похвалил губернатора Пермского края за выполнение поручения президента Владимира Путина. Речь идет о создании в регионе туристической инфраструктуры. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, возглавляет которую вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского правительства. «Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил глав Пермского, Камчатского и Приморского краев, губернаторов Московской, Челябинской, Иркутской, Воронежской и Тверской областей за активное содействие в создании туристической инфраструктуры», — сообщает пресс-служба кабмина РФ. Чернышенко напомнил о поручении президента, в котором говорится о необходимости «ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах». Ряд регионов, отметил вице-премьер, не справляется с этой задачей. Чернышенко является главным куратором по подготовке Перми к празднованию 300-летия. В конце июня он побывал с рабочим визитом в краевой столице и отметил, что регион находится в лидерах по объему жилищного строительства. Также, по словам вице-премьера, в Прикамье растет индекс промпроизводства и инвестиций в основной капитал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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