В Госдепе США испугались возможной мести за лидера «Аль-Каиды»*

Госдепартамент США опубликовал предупреждение для жителей Америки о возможной мести террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) за уничтожение их лидера Аймана аз-Завахири. Американцев призвали проявлять повышенную бдительность.
«После ликвидации Аймана аз-Завахири сторонники „Аль-Каиды“ или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США», — говорится в предупреждении Госдепа. Ведомство рекомендует американским гражданам сохранять высокий уровень бдительность при поездках за границу.
Госдепартамент США опубликовал предупреждение для жителей Америки о возможной мести террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) за уничтожение их лидера Аймана аз-Завахири. Американцев призвали проявлять повышенную бдительность. «После ликвидации Аймана аз-Завахири сторонники „Аль-Каиды“ или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США», — говорится в предупреждении Госдепа. Ведомство рекомендует американским гражданам сохранять высокий уровень бдительность при поездках за границу. Ранее газета Politico сообщила, что США ликвидировали Аймана аз-Завахири в Кабуле. Президент США Джо Байден отметил, что миссия по уничтожению главы «Аль-Каиды» прошла успешно, и что получилось обойтись без лишних жертв. *«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.