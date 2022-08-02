02 августа 2022

В Госдепе США испугались возможной мести за лидера «Аль-Каиды»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Террористы «Аль-Каиды» могут попытаться отомстить США за убийство Аймана аз-Завахири, считают в Госдепе Фото:

Госдепартамент США опубликовал предупреждение для жителей Америки о возможной мести террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) за уничтожение их лидера Аймана аз-Завахири. Американцев призвали проявлять повышенную бдительность.

«После ликвидации Аймана аз-Завахири сторонники „Аль-Каиды“ или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США», — говорится в предупреждении Госдепа. Ведомство рекомендует американским гражданам сохранять высокий уровень бдительность при поездках за границу.

Ранее газета Politico сообщила, что США ликвидировали Аймана аз-Завахири в Кабуле. Президент США Джо Байден отметил, что миссия по уничтожению главы «Аль-Каиды» прошла успешно, и что получилось обойтись без лишних жертв.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Госдепартамент США опубликовал предупреждение для жителей Америки о возможной мести террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) за уничтожение их лидера Аймана аз-Завахири. Американцев призвали проявлять повышенную бдительность. «После ликвидации Аймана аз-Завахири сторонники „Аль-Каиды“ или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США», — говорится в предупреждении Госдепа. Ведомство рекомендует американским гражданам сохранять высокий уровень бдительность при поездках за границу. Ранее газета Politico сообщила, что США ликвидировали Аймана аз-Завахири в Кабуле. Президент США Джо Байден отметил, что миссия по уничтожению главы «Аль-Каиды» прошла успешно, и что получилось обойтись без лишних жертв. *«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...