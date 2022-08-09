Пермяков будут снимать на камеру контролеры в транспорте

У каждого контролера теперь есть камера Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми у контролеров в общественном транспорте появились системы видеофиксации. Теперь перед выходом на линию все проверяющие получают небольшую видеокамеру, которая крепится к одежде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Прибор записывает все действия с начала и до конца рабочего времени. Это позволит улучшить качество проверок, а также обеспечить безопасность перевозок», — пояснили в мэрии.

Кроме того, пассажиры смогут обратить внимание контролера на техническое состояние автобусов или трамваев (к примеру, на неработающий кондиционер), на чистоту салона. Нарушения со стороны перевозчика также будут записаны на камеру и переданы в МКУ «Гортранс».

Всего было приобретено 100 камер. Информация, которая накапливается на встроенном носителе, хранится там в течение нескольких месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми на охоту за «зайцами» выпустят искусственный интеллект. Система будет анализировать данные учета пассажиропотока, где больше всего безбилетников, и отправлять на эти маршруты контролеров.