«Тинькофф» обжалует решение о возврате пермяку 1,3 млн рублей

12 августа 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

В «Тинькофф» намерены «отстаивать свою правоту в суде» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Тинькофф» будет обжаловать решение суда о возврате жителю Перми 1,3 млн рублей. В компании считают, что суд первой инстанции не разобрался в характере сделок и что это пермяк нанес банку ущерб. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф». «Клиент воспользовался техническим сбоем при установке курсов валют, злоупотреблял своим положением и в результате недобросовестных действий причинил банку ущерб. За 52 минуты клиент совершил 48 последовательных операций конвертации из долларов в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно в доллары, получая прибыль от каждой итерации», — цитирует РБК Пермь пресс-службу «Тинькофф». В компании считают, что клиент проводил вышеперечисленные операции исключительно с целью получить прибыль и неосновательно обогатиться. «Мы будем дальше отстаивать в суде свою правоту», — заключили в пресс-службе компании. URA.RU ранее сообщало, что Дзержинский суд Перми удовлетворил иск клиента банка «Тинькофф» о возврате 1,3 млн рублей. Эти деньги были списаны компанией со счета пермяка. Решение пока не вступило в законную силу.

«Тинькофф» будет обжаловать решение суда о возврате жителю Перми 1,3 млн рублей. В компании считают, что суд первой инстанции не разобрался в характере сделок и что это пермяк нанес банку ущерб. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф». «Клиент воспользовался техническим сбоем при установке курсов валют, злоупотреблял своим положением и в результате недобросовестных действий причинил банку ущерб. За 52 минуты клиент совершил 48 последовательных операций конвертации из долларов в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно в доллары, получая прибыль от каждой итерации», — цитирует РБК Пермь пресс-службу «Тинькофф». В компании считают, что клиент проводил вышеперечисленные операции исключительно с целью получить прибыль и неосновательно обогатиться. «Мы будем дальше отстаивать в суде свою правоту», — заключили в пресс-службе компании. URA.RU ранее сообщало, что Дзержинский суд Перми удовлетворил иск клиента банка «Тинькофф» о возврате 1,3 млн рублей. Эти деньги были списаны компанией со счета пермяка. Решение пока не вступило в законную силу.