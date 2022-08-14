В Ереване проверяют метро и все ТЦ из-за сообщений о минировании

В Ереване приостановили работу метро из-за информации о минировании всех станций, рассказала пресс-секретарь метрополитена Еревана Татев Хачатрян. В МЧС сообщили, что также могут быть заминированы торговые центры.
«Как и в предыдущий раз, поступило сообщение, что бомбы заложены на всех станциях метро. В настоящее время ведется работа по эвакуации пассажиров. Метрополитен не действует», — цитирует Хачатрян радио Sputnik Армения.
В МЧС Армении заявили, что получили информацию о минировании всех станций метро Еревана, всех важнейших военных и гражданских объектов, всех торговых центров, зоопарка, здания парламента и церкви Сурб Григор Лусаворич. На месте работают спасатели, кинологи и саперы. Посетителей эвакуируют.
В воскресенье в Ереване на складе пиротехники в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По информации МЧС, погиб один человек, еще 20 оказались ранены. СМИ сообщали, что склад фейерверков загорелся, под завалами могут быть люди.
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