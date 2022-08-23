Инсайд: Тюменская облдума соберется на внеочередное заседание

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Пресс-конференция председателя тюменской областной думы Сергея Корепанова. Тюмень, корепанов сергей
Тюменские депутаты прекратят полномочия Сергея Корепанова Фото:

Депутаты Тюменской областной думы соберутся 22 сентября на внеочередное заседание. Об URA.RU сообщил источник в региональном парламенте. При этом очередное заседание будет перенесено на день.

«Внеочередное заседание пройдет вместо очередного 22 сентября. Повод — с умершего спикера облдумы Сергея Корепанова официально снимут полномочия депутата. Очередное заседание состоится 23 сентября», — рассказал инсайдер.

В управлении по обеспечению информполитики облдумы подтвердили, что очередное заседание перенесено на 23 сентября. «Но об внеочередном заседании мы информацией не обладаем», — ответили там.

Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Ранее агентство писало, что основным кандидатом на вакантное место спикера является выходец с Ямала Фуат Сайфитдинов.

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Депутаты Тюменской областной думы соберутся 22 сентября на внеочередное заседание. Об URA.RU сообщил источник в региональном парламенте. При этом очередное заседание будет перенесено на день. «Внеочередное заседание пройдет вместо очередного 22 сентября. Повод — с умершего спикера облдумы Сергея Корепанова официально снимут полномочия депутата. Очередное заседание состоится 23 сентября», — рассказал инсайдер. В управлении по обеспечению информполитики облдумы подтвердили, что очередное заседание перенесено на 23 сентября. «Но об внеочередном заседании мы информацией не обладаем», — ответили там. Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Ранее агентство писало, что основным кандидатом на вакантное место спикера является выходец с Ямала Фуат Сайфитдинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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