Инсайд: Тюменская облдума соберется на внеочередное заседание

23 августа 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Тюменские депутаты прекратят полномочия Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы соберутся 22 сентября на внеочередное заседание. Об URA.RU сообщил источник в региональном парламенте. При этом очередное заседание будет перенесено на день. «Внеочередное заседание пройдет вместо очередного 22 сентября. Повод — с умершего спикера облдумы Сергея Корепанова официально снимут полномочия депутата. Очередное заседание состоится 23 сентября», — рассказал инсайдер. В управлении по обеспечению информполитики облдумы подтвердили, что очередное заседание перенесено на 23 сентября. «Но об внеочередном заседании мы информацией не обладаем», — ответили там. Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Ранее агентство писало, что основным кандидатом на вакантное место спикера является выходец с Ямала Фуат Сайфитдинов.

Депутаты Тюменской областной думы соберутся 22 сентября на внеочередное заседание. Об URA.RU сообщил источник в региональном парламенте. При этом очередное заседание будет перенесено на день. «Внеочередное заседание пройдет вместо очередного 22 сентября. Повод — с умершего спикера облдумы Сергея Корепанова официально снимут полномочия депутата. Очередное заседание состоится 23 сентября», — рассказал инсайдер. В управлении по обеспечению информполитики облдумы подтвердили, что очередное заседание перенесено на 23 сентября. «Но об внеочередном заседании мы информацией не обладаем», — ответили там. Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года. Ранее агентство писало, что основным кандидатом на вакантное место спикера является выходец с Ямала Фуат Сайфитдинов.