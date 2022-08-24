Возле Ельцин Центра появилось патриотичное граффити Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге возле Ельцин Центра появилось патриотичное граффити в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, цель которой — денацификация и демилитаризация территории Украины. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

У граффити два смысла. Первый — закрашенными буквами написано имя первого президента РФ Бориса Ельцина, а если рассматривать рисунок целиком видно фразу: «Борись, солдат».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на двух домах появились граффити в виде букв Z, O, V. Также агентство рассказывало, что в центре города появился рисунок мальчика, который играет танком с буквой Z.

В настоящий момент Россия проводит на территории Украины спецоперацию, с целью защитить мирное население Донбасса от киевского режима. РФ начала специальную операцию с 24 февраля.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU