Православный олигарх признал свою причастность к делу Ройзмана

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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург, малофеев константин
Константин Малофеев высказался против русофобов Фото:
новость из сюжета
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Православный бизнесмен, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев посчитал, что благодаря его деятельности задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозревающегося в дискредитации армии РФ. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой правозащитного центра Общества „Царьград“ по проверке дела Ройзмана», — написал Малофеев в своем telegram-канале. Он сравнил Ройзмана с русофобами, которые, по словам олигарха, являются главными врагами России.

На суде над Евгением Ройзманом следователь сообщил, что основанием для заведения уголовного дела стало высказывание экс-мэра в youtube-трансляции. Какое именно высказывание привлекло силовиков и кто обратил на него внимание, не уточняется.

Бойцы спецназа вошли в квартиру Ройзмана утром 24 августа. У него дома прошли обыски, а затем правоохранители проверили также помещение Фонда Ройзмана и музея Невьянской иконы. После изъятия нескольких вещей и визиток экс-мэра доставили на допрос, а на следующий день привезли в суд. Ройзману вменяют дискредитацию армии РФ.

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Православный бизнесмен, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев посчитал, что благодаря его деятельности задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозревающегося в дискредитации армии РФ. Об этом он написал в своих социальных сетях. «Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой правозащитного центра Общества „Царьград“ по проверке дела Ройзмана», — написал Малофеев в своем telegram-канале. Он сравнил Ройзмана с русофобами, которые, по словам олигарха, являются главными врагами России. На суде над Евгением Ройзманом следователь сообщил, что основанием для заведения уголовного дела стало высказывание экс-мэра в youtube-трансляции. Какое именно высказывание привлекло силовиков и кто обратил на него внимание, не уточняется. Бойцы спецназа вошли в квартиру Ройзмана утром 24 августа. У него дома прошли обыски, а затем правоохранители проверили также помещение Фонда Ройзмана и музея Невьянской иконы. После изъятия нескольких вещей и визиток экс-мэра доставили на допрос, а на следующий день привезли в суд. Ройзману вменяют дискредитацию армии РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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