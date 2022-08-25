Православный олигарх признал свою причастность к делу Ройзмана

Константин Малофеев высказался против русофобов Фото: URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Православный бизнесмен, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев посчитал, что благодаря его деятельности задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, подозревающегося в дискредитации армии РФ. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой правозащитного центра Общества „Царьград“ по проверке дела Ройзмана», — написал Малофеев в своем telegram-канале. Он сравнил Ройзмана с русофобами, которые, по словам олигарха, являются главными врагами России.

На суде над Евгением Ройзманом следователь сообщил, что основанием для заведения уголовного дела стало высказывание экс-мэра в youtube-трансляции. Какое именно высказывание привлекло силовиков и кто обратил на него внимание, не уточняется.

Бойцы спецназа вошли в квартиру Ройзмана утром 24 августа. У него дома прошли обыски, а затем правоохранители проверили также помещение Фонда Ройзмана и музея Невьянской иконы. После изъятия нескольких вещей и визиток экс-мэра доставили на допрос, а на следующий день привезли в суд. Ройзману вменяют дискредитацию армии РФ.