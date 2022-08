Депутат Госдумы объяснил блокировку The True Story

Через The True Story распространяли фейки, заявил Артем Кирьянов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новостной агрегатор The True Story служил для распространения паники и фейковой информации, не отражая объективную картину мира. Поэтому его блокировка была логичным шагом. Об этом URA.RU заявил зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. «Они позиционировали себя как независимая платформа. Но такой платформы построить не удалось. К такому позиционированию есть вопросы. Почему в топах только негатив. Есть вопросы и к логике выдачи материалов и подбору СМИ. Ответом может служить история создания. А именно история человека, который создал The True Story Льва Гершензона. Видимо, это была попытка создать канал информационной войны против России, где главной задачей стоит не объективное представление информации, а продвижение фейковых новостей и сеяние панических настроений. Эти вещи были очевидны с самого начала», — отметил Артем Кирьянов. По словам депутата, платформа не отражала события в стране объективно. «Блокировка — достаточно жесткая мера, но платформа целенаправленно вела деструктивную работу. Наблюдался антироссийский настрой. Также она имела как русскоязычную, так и англоязычную версию, чтобы можно было сослаться и сказать, что так все и происходит. Но идет речь не об объективной реальности, а об открытой информационной борьбе против России», — сообщил собеседник агентства. Зампред комитета Госдумы объяснил, на позиции каких СМИ была сформирована The True Story. «Ресурсы, которые выдавались либо признаны иноагентами, либо близки к этому. Преобладание было точно не за теми СМИ, которые работают давно в российском информационном пространстве, являются ведущими агентствами. ТАСС и РИА „Новости" даже не были включены», — заключил Кирьянов. Новостной агрегатор The True Story был запущен 22 августа текущего года бывшим главой сервиса «Яндекс Новости» Львом Гершензоном. Уже через три дня Роскомнадзор внес его в реестр запрещенных. Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Согласно заявлениям Гершензона, ресурс позволил бы пользователям посмотреть на любую ситуацию со всех сторон.

