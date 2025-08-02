Конфликт на Украине вряд ли завершится в течение ближайшего года, однако переговоры между сторонами будут продолжаться. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», — подчеркнул Лэмми в интервью The Guardian.
Ранее писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что спецоперация на Украине может занять около 12 лет. Он отметил, что Киев стремится свести переговоры к своим интересам, чтобы затем возобновить боевые действия. По его словам, для безопасности России потребуется освободить дополнительные регионы.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, обосновав это необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны на фоне возрастающих внешних угроз. В качестве целей операции были заявлены защита населения, демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности России в новых геополитических условиях.
В июне 2024 года Путин заявил о готовности к прекращению огня и началу переговоров при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО. В Кремле этот план назвали бессрочным. Вчера он добавил, что эти условия остаются в силе.
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