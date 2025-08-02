В МИД Британии дали прогноз по СВО на ближайший год

МИД Британии: урегулировать конфликт на Украине в течение года не получится
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По словам Лэмми, украинский конфликт не удастся решить в этом году
По словам Лэмми, украинский конфликт не удастся решить в этом году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине вряд ли завершится в течение ближайшего года, однако переговоры между сторонами будут продолжаться. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», — подчеркнул Лэмми в интервью The Guardian

Ранее писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что спецоперация на Украине может занять около 12 лет. Он отметил, что Киев стремится свести переговоры к своим интересам, чтобы затем возобновить боевые действия. По его словам, для безопасности России потребуется освободить дополнительные регионы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, обосновав это необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны на фоне возрастающих внешних угроз. В качестве целей операции были заявлены защита населения, демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности России в новых геополитических условиях.

В июне 2024 года Путин заявил о готовности к прекращению огня и началу переговоров при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО. В Кремле этот план назвали бессрочным. Вчера он добавил, что эти условия остаются в силе.

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Конфликт на Украине вряд ли завершится в течение ближайшего года, однако переговоры между сторонами будут продолжаться. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. «Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», — подчеркнул Лэмми в интервью The Guardian.  Ранее писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что спецоперация на Украине может занять около 12 лет. Он отметил, что Киев стремится свести переговоры к своим интересам, чтобы затем возобновить боевые действия. По его словам, для безопасности России потребуется освободить дополнительные регионы. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, обосновав это необходимостью защиты национальных интересов и безопасности страны на фоне возрастающих внешних угроз. В качестве целей операции были заявлены защита населения, демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности России в новых геополитических условиях. В июне 2024 года Путин заявил о готовности к прекращению огня и началу переговоров при условии вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО. В Кремле этот план назвали бессрочным. Вчера он добавил, что эти условия остаются в силе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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