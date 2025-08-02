Появились подробности о жизни олененка Путина в Зоосаде Деда Мороза

Подаренный Путину северный олененок вырос, окреп и чувствует себя отлично
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Олененок, подаренный Путину в 2024 году, чувствует себя отлично в Зоосаде Деда Мороза (архивное фото)
Олененок, подаренный Путину в 2024 году, чувствует себя отлично в Зоосаде Деда Мороза (архивное фото) Фото:

Северный олененок, подаренный президенту России Владимиру Путину весной 2024 года, успешно подрос и чувствует себя хорошо в Зоосаде Деда Мороза. Об этом журналистам рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. <...> Рада, что удалось создать для него комфортные условия — именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью», — рассказала Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.

По словам Акуловой, животное находится под постоянным наблюдением специалистов и получает все необходимое для полноценного роста. Руководитель Московского зоопарка отметила, что олененок содержится вместе с матерью и другими северными оленями, а его рацион составлен с учетом всех физиологических потребностей. В зоосаде подчеркивают, что создание комфортной среды обитания для животных — один из основных приоритетов учреждения.

Ранее, в апреле 2024 года, президент Путин получил в подарок важенку (самку северного оленя) от семьи Пяк в честь их золотой свадьбы. Позже выяснилось, что животное ожидает потомство. По решению семьи, чтобы не разлучать мать и детеныша, их вместе передали в новый дом — Зоосад Деда Мороза.

Зоосад Деда Мороза — это филиал Московского зоопарка. Открыт в ноябре 2009 года при поддержке правительства Москвы и правительства Вологодской области. Расположен Зоосад в 15 км от Великого Устюга на берегу реки Сухоны.

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Северный олененок, подаренный президенту России Владимиру Путину весной 2024 года, успешно подрос и чувствует себя хорошо в Зоосаде Деда Мороза. Об этом журналистам рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. «Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход. <...> Рада, что удалось создать для него комфортные условия — именно так и должна складываться судьба подаренного животного: с заботой, вниманием и любовью», — рассказала Светлана Акулова в беседе с РИА Новости. По словам Акуловой, животное находится под постоянным наблюдением специалистов и получает все необходимое для полноценного роста. Руководитель Московского зоопарка отметила, что олененок содержится вместе с матерью и другими северными оленями, а его рацион составлен с учетом всех физиологических потребностей. В зоосаде подчеркивают, что создание комфортной среды обитания для животных — один из основных приоритетов учреждения. Ранее, в апреле 2024 года, президент Путин получил в подарок важенку (самку северного оленя) от семьи Пяк в честь их золотой свадьбы. Позже выяснилось, что животное ожидает потомство. По решению семьи, чтобы не разлучать мать и детеныша, их вместе передали в новый дом — Зоосад Деда Мороза. Зоосад Деда Мороза — это филиал Московского зоопарка. Открыт в ноябре 2009 года при поддержке правительства Москвы и правительства Вологодской области. Расположен Зоосад в 15 км от Великого Устюга на берегу реки Сухоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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