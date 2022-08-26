Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре

27 августа 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Во всех смартфонах появятся российские магазины приложений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 сентября в России вступают в силу законы о защите персональных данных и об установке российских магазинов мобильных приложениях. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «С 1 сентября вступает в силу закон о свободе от избыточного количества документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей большего времени, а не тратили его на бумажную волокиту. Еще один закон касается защиты данных. Теперь гражданам не смогут отказать в услугах, если они не захотят делиться персональными данными», — написал Володин. Также в силу вступит закон об обязательной установке российских магазинов приложений на смартфоны. С 1 сентября минимальная доля в квартире будет составлять 6 квадратных метров. Вступят в силу дополнительные законы о защите прав потребителей и правах инвалидов. В России также появится единый реестр доноров костного мозга. С 1 сентября решение о выборе управляющей компании общим собранием собственников будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов.

С 1 сентября в России вступают в силу законы о защите персональных данных и об установке российских магазинов мобильных приложениях. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «С 1 сентября вступает в силу закон о свободе от избыточного количества документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей большего времени, а не тратили его на бумажную волокиту. Еще один закон касается защиты данных. Теперь гражданам не смогут отказать в услугах, если они не захотят делиться персональными данными», — написал Володин. Также в силу вступит закон об обязательной установке российских магазинов приложений на смартфоны. С 1 сентября минимальная доля в квартире будет составлять 6 квадратных метров. Вступят в силу дополнительные законы о защите прав потребителей и правах инвалидов. В России также появится единый реестр доноров костного мозга. С 1 сентября решение о выборе управляющей компании общим собранием собственников будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов.