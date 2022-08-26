26 августа 2022

Володин перечислил законы, вступающие в силу в сентябре

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, ручка, документы, телефон, смартфон, чиновник, рука, бумаги, политика, рука, часы orient
Во всех смартфонах появятся российские магазины приложений Фото:

С 1 сентября в России вступают в силу законы о защите персональных данных и об установке российских магазинов мобильных приложениях. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«С 1 сентября вступает в силу закон о свободе от избыточного количества документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей большего времени, а не тратили его на бумажную волокиту. Еще один закон касается защиты данных. Теперь гражданам не смогут отказать в услугах, если они не захотят делиться персональными данными», — написал Володин.

Также в силу вступит закон об обязательной установке российских магазинов приложений на смартфоны. С 1 сентября минимальная доля в квартире будет составлять 6 квадратных метров. Вступят в силу дополнительные законы о защите прав потребителей и правах инвалидов. В России также появится единый реестр доноров костного мозга. С 1 сентября решение о выборе управляющей компании общим собранием собственников будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов.

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С 1 сентября в России вступают в силу законы о защите персональных данных и об установке российских магазинов мобильных приложениях. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «С 1 сентября вступает в силу закон о свободе от избыточного количества документов. Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей большего времени, а не тратили его на бумажную волокиту. Еще один закон касается защиты данных. Теперь гражданам не смогут отказать в услугах, если они не захотят делиться персональными данными», — написал Володин. Также в силу вступит закон об обязательной установке российских магазинов приложений на смартфоны. С 1 сентября минимальная доля в квартире будет составлять 6 квадратных метров. Вступят в силу дополнительные законы о защите прав потребителей и правах инвалидов. В России также появится единый реестр доноров костного мозга. С 1 сентября решение о выборе управляющей компании общим собранием собственников будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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