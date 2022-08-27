Жена челябинского губернатора выступила на рок-фестивале

Ирина Текслер считает, что рок должен быть на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила рок-фестиваль «Уральский рубеж», который после долгого перерыва проходит на территории горнолыжного курорта «Солнечная Долина». Она поприветствовала участников и гостей мероприятия со сцены.

«Фестиваль вернулся, он первый после большого перерыва. Но я уверена, что через годы он станет брендом нашей области, потому что рок есть в каждом из нас. И, конечно, рок должен быть на Южном Урале», — сказала Ирина Текслер.

На странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в течении трех сцене выступят около 50 российских рок-групп. Хедлайнерами мероприятия стали Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Черный Кофе», «Ананасов и Ко», «Лампасы», «Томас».

Фестиваль «Уральский рубеж», начавший свою историю в 2007 году, в последний раз проводился под открытым небом в 2011 году. Годом ранее, в августе 2010 года, случилось кровавое побоище на рок-фестивале «Торнадо» под Миассом, когда хорошо организованная группа молодчиков напала на участников фестиваля. После этого организаторы «Уральского рубежа» по разным причинам не могли провести фестиваль.