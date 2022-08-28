28 августа 2022

Волонтеры ищут пропавшего 60-летнего свердловчанина. Фото

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Последний раз мужчина выходил на связь 27 августа Фото:

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 60-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация об этом появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые с проседью. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики.

Свердловчанин последний раз выходил на связь 27 августа. Если вы видели Вадима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 8 9536069887 или 89506396666.

Фото:

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Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 60-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация об этом появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые с проседью. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Свердловчанин последний раз выходил на связь 27 августа. Если вы видели Вадима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 8 9536069887 или 89506396666.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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