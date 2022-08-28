Волонтеры ищут пропавшего 60-летнего свердловчанина. Фото

29 августа 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 27 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 60-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация об этом появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые с проседью. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Свердловчанин последний раз выходил на связь 27 августа. Если вы видели Вадима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 8 9536069887 или 89506396666. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 60-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация об этом появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые с проседью. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Свердловчанин последний раз выходил на связь 27 августа. Если вы видели Вадима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 8 9536069887 или 89506396666.