Последний раз мужчина выходил на связь 27 августа
Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 60-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация об этом появилась на официальном сайте «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темно-русые с проседью. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики.
Свердловчанин последний раз выходил на связь 27 августа. Если вы видели Вадима или знаете, где он сейчас находится, сообщите по телефону 8 9536069887 или 89506396666.
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