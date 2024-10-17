В Екатеринбурге аферист из СИЗО шантажирует своих жертв

17 октября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Нуриев, находясь в СИЗО, пытается наладить контакт с пострадавшими (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жених-аферист Егор Нуриев, из-за действий которого пострадали несколько человек, пытается уговорить жительницу Екатеринбурга Елену, заложившую ради него свою единственную квартиру, отозвать заявление и пойти на примирение. В беседе с URA.RU Елена рассказала, что ей и другим жертвам написал человек с аккаунта Нуриева в социальной сети «ВКонтакте» (переписки имеются в распоряжении агентства), предлагая договориться о компромиссе, чтобы Нуриев избежал тюрьмы. «Нуриев или его юрист обращаются ко мне и ко всем потерпевшим через соцсеть. Этот человек пытается уговорить нас отозвать заявления и пойти на примирение. Взамен он обещает вернуть все деньги, которые присвоил себе обманным путем. Неизвестный предлагает договориться о компромиссе, чтобы Нуриев избежал тюрьмы. Чтобы получить свои деньги, необходимо написать заявление на следователя, утверждая, что тот оказывал давление. Если все жертвы поступят так, то Нуриева могут и не посадить. Такого нахальства я не ожидала. Конечно, никто так делать не собирается», — отметила Елена. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что мужчина подозревается в серии мошенничеств, связанных с возвратом платежей за медицинские услуги. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Гражданин задержан и помещен под стражу», — сообщили в ведомстве. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. Правоохранительные органы продолжают расследование преступлений, связанных с деятельностью подозреваемого, и призывают всех потерпевших обратиться за помощью в ближайший ОВД. Елена взяла кредит под залог своего имущества на сумму в один миллион рублей. Нуриев уверял, что вернет деньги, но его обещания остались невыполненными, и вскоре его арестовали по обвинению в мошенничестве. Похожая ситуация произошла с 52-летней Светланой, которая стала жертвой Нуриева после встречи с ним на пробном сеансе массажа. Он обманным путем завоевал ее доверие, обещая помочь с кредитами, в результате чего Светлана оказалась должна банкам два миллиона рублей. Пострадавшие женщины попытались найти поддержку в Москве, а сам Нуриев ожидает суда в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жених-аферист Егор Нуриев, из-за действий которого пострадали несколько человек, пытается уговорить жительницу Екатеринбурга Елену, заложившую ради него свою единственную квартиру, отозвать заявление и пойти на примирение. В беседе с URA.RU Елена рассказала, что ей и другим жертвам написал человек с аккаунта Нуриева в социальной сети «ВКонтакте» (переписки имеются в распоряжении агентства), предлагая договориться о компромиссе, чтобы Нуриев избежал тюрьмы. «Нуриев или его юрист обращаются ко мне и ко всем потерпевшим через соцсеть. Этот человек пытается уговорить нас отозвать заявления и пойти на примирение. Взамен он обещает вернуть все деньги, которые присвоил себе обманным путем. Неизвестный предлагает договориться о компромиссе, чтобы Нуриев избежал тюрьмы. Чтобы получить свои деньги, необходимо написать заявление на следователя, утверждая, что тот оказывал давление. Если все жертвы поступят так, то Нуриева могут и не посадить. Такого нахальства я не ожидала. Конечно, никто так делать не собирается», — отметила Елена. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что мужчина подозревается в серии мошенничеств, связанных с возвратом платежей за медицинские услуги. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Гражданин задержан и помещен под стражу», — сообщили в ведомстве. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. Правоохранительные органы продолжают расследование преступлений, связанных с деятельностью подозреваемого, и призывают всех потерпевших обратиться за помощью в ближайший ОВД. Елена взяла кредит под залог своего имущества на сумму в один миллион рублей. Нуриев уверял, что вернет деньги, но его обещания остались невыполненными, и вскоре его арестовали по обвинению в мошенничестве. Похожая ситуация произошла с 52-летней Светланой, которая стала жертвой Нуриева после встречи с ним на пробном сеансе массажа. Он обманным путем завоевал ее доверие, обещая помочь с кредитами, в результате чего Светлана оказалась должна банкам два миллиона рублей. Пострадавшие женщины попытались найти поддержку в Москве, а сам Нуриев ожидает суда в СИЗО.