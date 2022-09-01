Гипермаркет «Сима-ленд» разыграет машину среди покупателей

Гипермаркет "Сима-ленд" разыграет среди свердловчан новую машину и бытовую технику

Помимо машины покупатели гипермаркета смогут выиграть холодильник, стиральную машину, телефон и ноутбук Фото: Александр Кадников © URA.RU

17 сентября в ТРЦ Veer Mall торжественно откроется гипермаркет «Сима-ленд». В честь официального открытия магазин разыграет ценные призы, среди которых новый автомобиль KIA Rio. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сима-ленд».

«С 1 сентября все, кто совершает покупки в гипермаркете „Сима-ленд“ в Veer Mall на сумму более 3000 рублей, могут принять участие в конкурсе. Итоги мы подведем 17 сентября во время праздничного открытия», — сообщил в компании. Вместе с чеком на покупку человек получит купон, который опустят с барабан — таким образом определять счастливчика.

Главным призом станет автомобиль KIA Rio. Кроме этого, гипермаркет «Сима-ленд» разыграет различную бытовую технику: холодильник, стиральную машину, ноутбук, телефон и многое другое. Розыгрыш состоится 17 сентября в 18.00 на главной сцене в ТРЦ Veer Mall.

Также гипермаркет «Сима-ленд» совместно с командой Veer Mall проведет конкурс «Танцы со звездами». Почетным гостем станет победитель шоу «Танцы на ТНТ» Алексей Мечетный: он проведет для участников конкурса мастер-классы, а затем оценит их танцевальные таланты и наградит победителей.

Ранее URA.RU писало, что около трех тысяч сотрудников «Сима-Ленда» устроили массовый флешмоб, посвященный Дню знаний. Кроме этого, во время праздника в зале компании выводились на большие экраны фотографии первоклассников, которым предстоит пойти на первый урок. Транслировались и архивные фото сотрудников из их детства.