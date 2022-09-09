Губернатор Моор поручил чиновникам перенять московский опыт

Губернатор Моор поручил подчиненным перенять московский опыт
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Глава Тюменской области поставил подчиненным новые задачи Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил подчиненным изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Несколько поручений сделал по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Сроки подключения там снизились в 70 раз! До двух дней. Мы тоже можем действовать быстрее», — написал губернатор.

По словам Моора, в Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона и перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, чиновник пообещал работать над снижением административного давления на бизнес.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область в 2022 году заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов РФ. Это лучший показатель в УрФО.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил подчиненным изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Несколько поручений сделал по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Сроки подключения там снизились в 70 раз! До двух дней. Мы тоже можем действовать быстрее», — написал губернатор. По словам Моора, в Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона и перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, чиновник пообещал работать над снижением административного давления на бизнес. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область в 2022 году заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов РФ. Это лучший показатель в УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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