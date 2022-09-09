Губернатор Моор поручил чиновникам перенять московский опыт

Губернатор Моор поручил подчиненным перенять московский опыт

09 сентября 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Глава Тюменской области поставил подчиненным новые задачи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил подчиненным изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Несколько поручений сделал по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Сроки подключения там снизились в 70 раз! До двух дней. Мы тоже можем действовать быстрее», — написал губернатор. По словам Моора, в Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона и перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, чиновник пообещал работать над снижением административного давления на бизнес. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область в 2022 году заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов РФ. Это лучший показатель в УрФО.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил подчиненным изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Несколько поручений сделал по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Сроки подключения там снизились в 70 раз! До двух дней. Мы тоже можем действовать быстрее», — написал губернатор. По словам Моора, в Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона и перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, чиновник пообещал работать над снижением административного давления на бизнес. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область в 2022 году заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов РФ. Это лучший показатель в УрФО.