Губернатор Моор поручил чиновникам перенять московский опыт

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил подчиненным изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«Несколько поручений сделал по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Департаменту ЖКХ необходимо изучить опыт Московской области по присоединению новых объектов к сетям. Сроки подключения там снизились в 70 раз! До двух дней. Мы тоже можем действовать быстрее», — написал губернатор.
По словам Моора, в Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой региона и перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, чиновник пообещал работать над снижением административного давления на бизнес.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская область в 2022 году заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов РФ. Это лучший показатель в УрФО.
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