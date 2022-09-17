Тюменский ХК «Рубин» проиграл «Челмету» из Челябинска в матче ВХЛ

18 сентября 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

ХК «Челмет» обыграл ХК «Рубин» со счетом 3:1 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени уступил в выездной игре челябинскому «Челмету» со счетом 1:3 в матче PARI — Всероссийской хоккейной лиги. Об этом пишет издание «Тюменская арена». «17 сентября. Челябинск. Чемпионат PARI — Всероссийской хоккейной лиги. „Челмет“ (Челябинск) — „Рубин“ (Тюмень) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)», — говорится в сообщении. В составе победителей шайбы забросили: Лукин (8 минута), Шолохов (11) и Зиновьев (12). У гостей отличился — Лютов (60). Ранее URA.RU писало, что тюменский ХК «Рубин» выиграл воронежский ХК «Буран» после двух поражений подряд. Эта победа стала первой для тюменцев в стартовавшем сезоне 2022/2023 ВХЛ

Хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени уступил в выездной игре челябинскому «Челмету» со счетом 1:3 в матче PARI — Всероссийской хоккейной лиги. Об этом пишет издание «Тюменская арена». «17 сентября. Челябинск. Чемпионат PARI — Всероссийской хоккейной лиги. „Челмет“ (Челябинск) — „Рубин“ (Тюмень) — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)», — говорится в сообщении. В составе победителей шайбы забросили: Лукин (8 минута), Шолохов (11) и Зиновьев (12). У гостей отличился — Лютов (60). Ранее URA.RU писало, что тюменский ХК «Рубин» выиграл воронежский ХК «Буран» после двух поражений подряд. Эта победа стала первой для тюменцев в стартовавшем сезоне 2022/2023 ВХЛ