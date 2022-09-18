Полянский обвинил Запад в гибели мирных жителей в Донбассе

Зампостпреда назвал Запад пособниками преступлений Киева
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки оружия дальнего действия Украине делают западные страны пособниками преступления против мирного населения в Донбассе. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Предоставляя дальнобойную артиллерию Украине, Запад становится пособником преступлений против мирного населения», — сказал дипломат. Его слова приводит ТАСС.
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