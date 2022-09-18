Полянский обвинил Запад в гибели мирных жителей в Донбассе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон
Зампостпреда назвал Запад пособниками преступлений Киева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки оружия дальнего действия Украине делают западные страны пособниками преступления против мирного населения в Донбассе. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Предоставляя дальнобойную артиллерию Украине, Запад становится пособником преступлений против мирного населения», — сказал дипломат. Его слова приводит ТАСС.

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Поставки оружия дальнего действия Украине делают западные страны пособниками преступления против мирного населения в Донбассе. Такое мнение высказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Предоставляя дальнобойную артиллерию Украине, Запад становится пособником преступлений против мирного населения», — сказал дипломат. Его слова приводит ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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