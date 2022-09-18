Из-за срыва поставок в Казахстан предприятие из Магнитогорска ушло на простой

Предприятие ООО «Эмаль» с 1954 года специализируется на выпуске посуды из стали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) предприятие ООО «Эмаль» и аффилированная к ней компания ЗАО «Производство металлоизделий» (ЗАО «ПМИ») отправили сотрудников на простой из-за срыва поставок в Казахстан. Информацию о простое старейшего предприятия URA.RU подтвердили в ГУ по труду и занятости населения региона.

«Простой — это временная приостановка работы предприятия по причинам экономического, технического или организационного характера. ООО „Эмаль“ уведомило о переводе на неполный рабочий день 410 человек, а аффилированная к ней компания ЗАО „ПМИ“ уведомила о простое в количестве 225 человек», — сообщили URA.RU в областной службе занятости населения.

Источник URA.RU отметил, что простой на ООО «Эмаль» — это вынужденная мера. У предприятия произошел срыв поставок продукции в Казахстан.

Компания ООО «Эмаль» была основана в 1954 году и предприятие было одним из подразделений Магнитогорского металлургического комбината. С 22 августа 2008 года ОАО «ММК» аннулировало свою стопроцентную долю в уставном фонде ООО «Эмаль».

Согласно данным сервиса СБИС, стоимость бизнеса ООО «Эмаль» на сегодня оценивается в 857,8 млн рублей и там трудоустроено 466 сотрудников. В приемной URA.RU сообщили, что директор двух предприятий ООО «Эмаль» и ЗАО «ПМИ» Елена Гутикова находится в отпуске. Дозвониться до исполнительного директора Виктора Еськина URA.RU не удалось.

На ЗАО «ПМИ» трудится 259 сотрудников, стоимость бизнеса оценивается в 338,7 млн рублей. Компания также занимается производством столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме кухонных приборов из черных металлов, меди или алюминия.