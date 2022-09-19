ВСУ готовят новое наступление, Донбасс требует срочного референдума: главное об СВО к 19 сентября

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
ВСУ несут потери в районе Артемовска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к попытке наступления на угледарском направлении. Донбасс требует срочного референдума. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 сентября.

  • По словам корреспондента URA.RU, который ссылается на участника спецоперации, механика бронемашины с позывным «Пуля», ВСУ готовят новое наступление на угледарском направлении. Украинские войска сосредоточили около 100 единиц бронированной техники и 10 тысяч солдат.
  • Общественные палаты ЛНР и ДНР потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также об этом попросили и жители Херсона.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, в результате чего погибли 13 мирных жителей, среди них — двое детей. Глава города Алексей Кулемзин призвал жителей проявлять осторожность и не выходить из укрытий.
  • США признали, что проводили опыты над военнослужащими, бедными и психически больными украинцами. Американская делегация признала подобные факты во время совещания стран Конвенции о запрещении биологического оружия в Женеве.
  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал россиян защищать свою родину и отчизну от украинских войск. Он пояснил, что на протяжении истории предки защищали свою страну, оберегая каждый метр территории.
  • Военнослужащие Украины (ВСУ) несут большие потери и отказываются из-за этого выходить на передовую. Украинские солдаты теряют людей в районе Артемовска, сообщил старший лейтенант 58-й отдельной украинской мотопехотной бригады Олег Рожковский.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент Донбасс требует срочного референдума о присоединении к РФ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к попытке наступления на угледарском направлении. Донбасс требует срочного референдума. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима и нацбатов. В настоящий момент Донбасс требует срочного референдума о присоединении к РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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