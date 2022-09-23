Песков ответил на вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

Пресс-секретарь президента РФ Песков: вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Вопрос об амнистии по кредитам для мобилизованных россиян прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
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Вопрос о кредитной амнистии для тех, кто будет мобилизован, прорабатывается. Им занимаются в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, работает экономический сектор. Важно все просчитать. Пока позиция четко не сформирована. Но такой вопрос существует», — отметил представитель Кремля.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На разных уровнях звучат предложения о введении кредитных каникул либо амнистии по ипотечным кредитам для тех, кто будет призван в армию.

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Вопрос о кредитной амнистии для тех, кто будет мобилизован, прорабатывается. Им занимаются в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, работает экономический сектор. Важно все просчитать. Пока позиция четко не сформирована. Но такой вопрос существует», — отметил представитель Кремля. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На разных уровнях звучат предложения о введении кредитных каникул либо амнистии по ипотечным кредитам для тех, кто будет призван в армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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