Песков ответил на вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

Вопрос об амнистии по кредитам для мобилизованных россиян прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вопрос о кредитной амнистии для тех, кто будет мобилизован, прорабатывается. Им занимаются в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, работает экономический сектор. Важно все просчитать. Пока позиция четко не сформирована. Но такой вопрос существует», — отметил представитель Кремля.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На разных уровнях звучат предложения о введении кредитных каникул либо амнистии по ипотечным кредитам для тех, кто будет призван в армию.
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