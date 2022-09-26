26 сентября 2022

В Совфеде призвали правительство уточнить категории мобилизуемых

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Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, призывники, донецкая народная республика, ополченцы, днр, военкомат, призывной пункт, добровольцы, военные сборы, военный комиссариат, мобилизация, мобилизационный пункт, запас
Ковитиди: необходимо конкретизировать категории призываемых граждан Фото:
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Мобилизация в России

Для того, чтобы не было путаницы, и частичная мобилизация прошла на должном уровне, необходимо как можно скорее уточнить категории призываемых граждан. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Необходимо понимать, что для осуществления военкоматами качественной частичной мобилизации необходимы конкретные вводные, в частности, наличие в военкоматах постановления правительства, которое должно было бы определить и конкретизировать все категории призываемых граждан», — считает сенатор, передает РИА «Новости». По ее мнению, все, что связано с частичной мобилизацией, должно быть на особом контроле власти.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко уточнил, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Также не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту.

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Для того, чтобы не было путаницы, и частичная мобилизация прошла на должном уровне, необходимо как можно скорее уточнить категории призываемых граждан. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Необходимо понимать, что для осуществления военкоматами качественной частичной мобилизации необходимы конкретные вводные, в частности, наличие в военкоматах постановления правительства, которое должно было бы определить и конкретизировать все категории призываемых граждан», — считает сенатор, передает РИА «Новости». По ее мнению, все, что связано с частичной мобилизацией, должно быть на особом контроле власти. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко уточнил, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Также не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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