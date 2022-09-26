В Совфеде призвали правительство уточнить категории мобилизуемых

27 сентября 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Ковитиди: необходимо конкретизировать категории призываемых граждан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Для того, чтобы не было путаницы, и частичная мобилизация прошла на должном уровне, необходимо как можно скорее уточнить категории призываемых граждан. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Необходимо понимать, что для осуществления военкоматами качественной частичной мобилизации необходимы конкретные вводные, в частности, наличие в военкоматах постановления правительства, которое должно было бы определить и конкретизировать все категории призываемых граждан», — считает сенатор, передает РИА «Новости». По ее мнению, все, что связано с частичной мобилизацией, должно быть на особом контроле власти. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко уточнил, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Также не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту.

Для того, чтобы не было путаницы, и частичная мобилизация прошла на должном уровне, необходимо как можно скорее уточнить категории призываемых граждан. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Необходимо понимать, что для осуществления военкоматами качественной частичной мобилизации необходимы конкретные вводные, в частности, наличие в военкоматах постановления правительства, которое должно было бы определить и конкретизировать все категории призываемых граждан», — считает сенатор, передает РИА «Новости». По ее мнению, все, что связано с частичной мобилизацией, должно быть на особом контроле власти. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу будут призваны категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко уточнил, что мобилизации не подлежат те, кто не проходил службу в армии. Также не мобилизуются многодетные отцы и граждане, которые не подходят по возрасту.