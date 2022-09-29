Мобилизованные из регионов готовятся к отправке на фронт

29 сентября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Призывники из Ростовской области и Хабаровского края приступили к воинскому обучению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители российских регионов приступили к занятиям по боевой подготовке. Кадры учений появились в СМИ. «На полигоне проходят занятия по стрельбе из автоматов и пулеметов Калашникова. Кроме того, наводчики-операторы БМП ведут огонь по мишеням на дистанции до тысячи двухсот метров. Под руководством опытных военнослужащих призывники учатся технической и тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии», — сообщает «Пятый канал». Боевую подготовку проходят военнослужащие из Ростовской области и Хабаровского края. Перед началом занятий призывники были обеспечены всем необходимым, в том числе оружием, в учебных центрах. Президент РФ Владимир Путин ввел частичную мобилизацию в стране 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о планах призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность и боевой опыт.

Мобилизованные жители российских регионов приступили к занятиям по боевой подготовке. Кадры учений появились в СМИ. «На полигоне проходят занятия по стрельбе из автоматов и пулеметов Калашникова. Кроме того, наводчики-операторы БМП ведут огонь по мишеням на дистанции до тысячи двухсот метров. Под руководством опытных военнослужащих призывники учатся технической и тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии», — сообщает «Пятый канал». Боевую подготовку проходят военнослужащие из Ростовской области и Хабаровского края. Перед началом занятий призывники были обеспечены всем необходимым, в том числе оружием, в учебных центрах. Президент РФ Владимир Путин ввел частичную мобилизацию в стране 21 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о планах призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность и боевой опыт.