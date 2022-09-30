Свердловский мэр запустил горячую линию для семьей мобилизованных

30 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Семья мобилизованного может обратиться на горячую линию за помощью в любой день недели Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Первоуральске запустили горячую линию для семьей, чьи родственники были частично мобилизованы. Об это сообщил глава свердловского города Игорь Кабец на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня я подписал распоряжение о том, что с 1 октября начнет работать горячая линия для решения вопросов поддержки семей первоуральцев, направленных для несения службы в рамках частичной мобилизации», — написал мэр. Операторы будут принимать звонки от всех желающих по будням с 9.00 до 17.00 и по выходным — с 10.00 до 15.00 по телефону: 8 (3439) 221-211. Кроме этого, в городе создана комиссия по оказанию поддержки семьям мобилизованных. Прием будет осуществляться каждый вторник с 15.00 до 18.00 в администрации городского округа (ул. Ватутина, 41, кб. 111) по предварительной записи. Первоуральцы могут записаться на прием по вышеуказанному телефону горячей линии. Власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Также консультацию могут получить студенты Уральского федерального университета — для них открыли ситуационный центр.

В Первоуральске запустили горячую линию для семьей, чьи родственники были частично мобилизованы. Об это сообщил глава свердловского города Игорь Кабец на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня я подписал распоряжение о том, что с 1 октября начнет работать горячая линия для решения вопросов поддержки семей первоуральцев, направленных для несения службы в рамках частичной мобилизации», — написал мэр. Операторы будут принимать звонки от всех желающих по будням с 9.00 до 17.00 и по выходным — с 10.00 до 15.00 по телефону: 8 (3439) 221-211. Кроме этого, в городе создана комиссия по оказанию поддержки семьям мобилизованных. Прием будет осуществляться каждый вторник с 15.00 до 18.00 в администрации городского округа (ул. Ватутина, 41, кб. 111) по предварительной записи. Первоуральцы могут записаться на прием по вышеуказанному телефону горячей линии. Власти Екатеринбурга открыли горячую линию по вопросам мобилизации. Звонки принимаются по номеру: 7 (343) 304-17-59, по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы дать юридические консультации по вопросам, связанным с кредитными и ипотечными выплатами, социальными льготами. Также консультацию могут получить студенты Уральского федерального университета — для них открыли ситуационный центр.