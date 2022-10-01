Шойгу: мобилизации не подлежат студенты некоторых коммерческих вузов

Шойгу: студенты коммерческих вузов с госаккредитацией не подлежат мобилизации
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Подготовка дополнений в указ о частичной мобилизации завершится 1 октября Фото:
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Мобилизация в России

Студенты аккредитованных государством коммерческих вузов не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки и условий размещения мобилизованных.

«Они [студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством] не будут призываться по мобилизации», — цитирует Шойгу РИА «Новости». «По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — добавил глава Минобороны РФ.

Ранее на Госуслугах студентам рассказали об отсрочке от мобилизации. Помимо учебы, студент может иметь отсрочку при работе в аккредитованной ИТ-компании, по состоянию здоровья или с учетом состава семьи.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В Минобороны РФ заявляли, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч россиян.

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Студенты аккредитованных государством коммерческих вузов не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки подготовки и условий размещения мобилизованных. «Они [студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством] не будут призываться по мобилизации», — цитирует Шойгу РИА «Новости». «По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — добавил глава Минобороны РФ. Ранее на Госуслугах студентам рассказали об отсрочке от мобилизации. Помимо учебы, студент может иметь отсрочку при работе в аккредитованной ИТ-компании, по состоянию здоровья или с учетом состава семьи. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В Минобороны РФ заявляли, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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