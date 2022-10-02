Умер российский ученый Митько, обвиняемый в госизмене

02 октября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Валерию Митько был 81 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умер российский ученый Валерий Митько, которого обвиняли в госизмене. Об этом сообщили в правозащитном проекте «Первый отдел». «Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько. Профессору все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу — откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — сообщается в telegram-канале «Первого отдела». Сообщается, что Митько был одним из ведущих в РФ специалистов по гидроакустике и президентом Арктической академии наук. Петербургского ученого задержали в 2020 году по подозрению в госизмене, его приговорили к домашнему аресту. Следователи обвинили его в передаче конфиденциальных сведений во время поездки в Китай. Митько отрицал свою вину.

Умер российский ученый Валерий Митько, которого обвиняли в госизмене. Об этом сообщили в правозащитном проекте «Первый отдел». «Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько. Профессору все чаще вызывали скорую, отправляли в больницу — откуда в последний раз, несколько дней назад, вернули на носилках. Он был не в состоянии ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной», — сообщается в telegram-канале «Первого отдела». Сообщается, что Митько был одним из ведущих в РФ специалистов по гидроакустике и президентом Арктической академии наук. Петербургского ученого задержали в 2020 году по подозрению в госизмене, его приговорили к домашнему аресту. Следователи обвинили его в передаче конфиденциальных сведений во время поездки в Китай. Митько отрицал свою вину.