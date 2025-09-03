Лавров, Ушаков и Козлов вошли в делегацию на переговорах Путина и Ким Чен Ына

В состав российской делегации на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном вошли ключевые представители высшего руководства страны. Переговоры проходят в Пекине.
Как передает корреспондент РИА Новости, в состав делегации вошли: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов. Владимир Путин прибыл в Китай 31 августа для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также для проведения ряда двусторонних и многосторонних встреч. В рамках визита прошли трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и Монголией, а также отдельные переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
