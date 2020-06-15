ФСБ обвинила пожилого ученого в продаже секретов Китаю

Следствие предъявило обвинение президенту Арктической академии наук Валерию Митько по делу о госизмене. Об этом сообщает адвокат Митько Иван Павлов.
«Валерию Митько вменяется передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в Китай», — цитирует адвоката телеканал 360.
Правоохранители утверждают, что ученый передал секретные сведения спецслужбам Китая. За это преступление мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. При этом материалы дела не показывают даже защите 78-летнего ученого.
Митько отрицает вину. Мужчина уверяет, документы, которые он возил в Китай, касались только его научной деятельности и преподавания.
В сентябре прошлого года 75-летнего ученого из Роскосмоса выпустили из СИЗО. Его тоже подозревают в государственной измене.
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