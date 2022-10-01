Швеям приносят самый теплый материал для наполнителя в два слоя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Снежинска Челябинской области приносят швеям самый теплый материал для пошива спальников, которые отправят мобилизованным. Об этом URA.RU рассказала автор инициативы, швея Инна С.

«Для пошива одного спальника нужно по два метра наружной ткани, внутренней и утеплителя, лучше в два слоя. Материал все выбирают самый лучший, на -30. Это максимум, что можно сшить», — рассказала URA.RU Инна.

Швея уточнила, что накануне два человека уже принесли материал для пошива четырех спальников. Ранее она с сестрой сшила пять штук, причем за такое изделие взялась впервые.

«Все получилось. Единственное, что не смогла найти нужную молнию, пришлось ставить неразъемную длиной 2,9 метра», — добавила швея.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призванные россияне будут проходить службу в зоне проведения спецоперации.

Власти Челябинской области приобретают вещи для мобилизованных, однако в свободной продаже их становится все меньше. Глава региона Алексей Текслер призвал туристов передать мобилизованным свои теплые спальные мешки и коврики.