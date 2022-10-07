Свердловский депутат Госдумы назвал две причины взрыва Крымского моста

Свердловский депутат Госдумы Иванов: взрыв Крымского моста — это разгильдяйство или предательство

08 октября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Депутат Максим Иванов высказался по поводу взрыва на Крымском мосту Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Взрыв Крымского моста — это разгильдяйство или предательство, считает депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В своем telegram-канале он опубликовал пост, в котором сравнил взрыв Крымского моста с убийством Дарьи Дугиной. «Как грузовик с несколькими тоннами взрывчатки смог проехать по России и попасть на стратегический инфраструктурный объект? Как не отследили, как не проверили, где была спецтехника? А ведь Краснодарский край славится высоким количеством дпсников. И откуда вообще террористы достали столько взрывчатки? Это чье-то разгильдяйство или предательство?», — написал Иванов. Он также вспомнил теракт в Подмосковье, когда взорвали машину дочери философа Александра Дугина. Происшествие случилось в людном месте, где было много камер, и Иванов недоумевает, как при таких условиях смогли спланировать убийство Дарьи Дугиной. «Это чье-то разгильдяйство или предательство? И самый главный вопрос: каким будет наш ответ врагу после того, как он разрушил один из символов новой России?», — добавил Иванов. Сегодня 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взрыв Крымского моста — это разгильдяйство или предательство, считает депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. В своем telegram-канале он опубликовал пост, в котором сравнил взрыв Крымского моста с убийством Дарьи Дугиной. «Как грузовик с несколькими тоннами взрывчатки смог проехать по России и попасть на стратегический инфраструктурный объект? Как не отследили, как не проверили, где была спецтехника? А ведь Краснодарский край славится высоким количеством дпсников. И откуда вообще террористы достали столько взрывчатки? Это чье-то разгильдяйство или предательство?», — написал Иванов. Он также вспомнил теракт в Подмосковье, когда взорвали машину дочери философа Александра Дугина. Происшествие случилось в людном месте, где было много камер, и Иванов недоумевает, как при таких условиях смогли спланировать убийство Дарьи Дугиной. «Это чье-то разгильдяйство или предательство? И самый главный вопрос: каким будет наш ответ врагу после того, как он разрушил один из символов новой России?», — добавил Иванов. Сегодня 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате было прервано движение по мосту. Однако Минтранс РФ наладил альтернативные способы добраться до полуострова и с него: заработала паромная переправа, также существует сухопутный маршрут через новые российские регионы. Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что за повреждением Крымского моста стоит Украина.