Перенесенный концерт окончательно отменен Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Российский хип-хоп исполнитель Элджей отменил концерт в Челябинске, который должен был состоятся 15 октября. Поклонникам обещают вернуть деньги за билеты.

«Друзья, к большому сожалению, концерт Элджея 15 октября не состоится. Артист принял решение отменить выступление. Возврат билетов уже осуществлен, ожидайте поступления средств на карту», — сообщается в Telegram-канале «BLA BLA BAR Челябинск», где должен был состоятся концерт.

В августе Элджей отменил тур «Sayonara Боль», потому что заразился COVID-19. Концерт в Челябинске был перенесен на 15 октября. В феврале 2022 года концерт исполнителя в Челябинске также не состоялся, поскольку был перенесен из-за начала спецоперации на Украине.