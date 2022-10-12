12 октября 2022

Элджей отменил концерт в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Элджея в РК «Вавилон». Сургут, элджей, allj, узенюк алексей
Перенесенный концерт окончательно отменен Фото:

Российский хип-хоп исполнитель Элджей отменил концерт в Челябинске, который должен был состоятся 15 октября. Поклонникам обещают вернуть деньги за билеты.

«Друзья, к большому сожалению, концерт Элджея 15 октября не состоится. Артист принял решение отменить выступление. Возврат билетов уже осуществлен, ожидайте поступления средств на карту», — сообщается в Telegram-канале «BLA BLA BAR Челябинск», где должен был состоятся концерт.

В августе Элджей отменил тур «Sayonara Боль», потому что заразился COVID-19. Концерт в Челябинске был перенесен на 15 октября. В феврале 2022 года концерт исполнителя в Челябинске также не состоялся, поскольку был перенесен из-за начала спецоперации на Украине.

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Российский хип-хоп исполнитель Элджей отменил концерт в Челябинске, который должен был состоятся 15 октября. Поклонникам обещают вернуть деньги за билеты. «Друзья, к большому сожалению, концерт Элджея 15 октября не состоится. Артист принял решение отменить выступление. Возврат билетов уже осуществлен, ожидайте поступления средств на карту», — сообщается в Telegram-канале «BLA BLA BAR Челябинск», где должен был состоятся концерт. В августе Элджей отменил тур «Sayonara Боль», потому что заразился COVID-19. Концерт в Челябинске был перенесен на 15 октября. В феврале 2022 года концерт исполнителя в Челябинске также не состоялся, поскольку был перенесен из-за начала спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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