Ведущий Губерниев заступился за Клаву Коку, которую проверяют следователи

14 октября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев недоволен, что на звезд стали часто доносить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость о том, что в отношении певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) ведется проверка из-за оскорбления чувств верующих. У себя в telegram-канале он призвал общественников перестать «стучать». «Руки прочь от Клавдии! Не позволим. Хватит уже стучать и доносить. И дело совсем не в Клаве или в Киркорове, или еще в ком… [Надоели], идите… (далеко, — прим. ред.)», — написал Губерниев. Ранее URA.RU сообщало, что Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить, не нарушила ли Клава Кока право на свободу совести и вероисповеданий, и возбудить уголовное дело по соответствующей статье. Поводом для обвинения Клавы Коки в оскорблении чувств верующих стало ее выступление во Владивостоке. Артистка спела в мини-юбке на фоне храма, тогда местные жители обвинили ее еще и в развращении малолетних. В репертуаре певицы, выступающей на детском фестивале, оказалась песня «Пьяную домой». Сама Кока позднее рассказывала, что планирует обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на новость о том, что в отношении певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) ведется проверка из-за оскорбления чувств верующих. У себя в telegram-канале он призвал общественников перестать «стучать». «Руки прочь от Клавдии! Не позволим. Хватит уже стучать и доносить. И дело совсем не в Клаве или в Киркорове, или еще в ком… [Надоели], идите… (далеко, — прим. ред.)», — написал Губерниев. Ранее URA.RU сообщало, что Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить, не нарушила ли Клава Кока право на свободу совести и вероисповеданий, и возбудить уголовное дело по соответствующей статье. Поводом для обвинения Клавы Коки в оскорблении чувств верующих стало ее выступление во Владивостоке. Артистка спела в мини-юбке на фоне храма, тогда местные жители обвинили ее еще и в развращении малолетних. В репертуаре певицы, выступающей на детском фестивале, оказалась песня «Пьяную домой». Сама Кока позднее рассказывала, что планирует обращаться в прокуратуру с ответным заявлением.