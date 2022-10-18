В США раскрыли, чем никогда не пожертвуют страны ЕС ради Украины

ЕС не желает жертвовать «священными коровами» ради Украины
Страны Евросоюза не хотят жертвовать импортом некоторых ресурсов ради помощи Украине. Об этом пишет корреспондент газеты New York Times Матина Стевис-Гриднефф.
«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в публикации. Журналист назвала «священными коровами» все то, чем не хотят жертвовать страны, входящие в ЕС.
Осенью некоторые страны ЕС восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Отмечалось, что в их число входит Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.
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