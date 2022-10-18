18 октября 2022

В США раскрыли, чем никогда не пожертвуют страны ЕС ради Украины

NYT: страны ЕС не готовы жертвовать алмазами, нефтью и ураном ради поддержки Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
ЕС не желает жертвовать «священными коровами» ради Украины Фото:

Страны Евросоюза не хотят жертвовать импортом некоторых ресурсов ради помощи Украине. Об этом пишет корреспондент газеты New York Times Матина Стевис-Гриднефф.

«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в публикации. Журналист назвала «священными коровами» все то, чем не хотят жертвовать страны, входящие в ЕС.

Осенью некоторые страны ЕС восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Отмечалось, что в их число входит Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Страны Евросоюза не хотят жертвовать импортом некоторых ресурсов ради помощи Украине. Об этом пишет корреспондент газеты New York Times Матина Стевис-Гриднефф. «Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в публикации. Журналист назвала «священными коровами» все то, чем не хотят жертвовать страны, входящие в ЕС. Осенью некоторые страны ЕС восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Отмечалось, что в их число входит Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...