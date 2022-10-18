В США раскрыли, чем никогда не пожертвуют страны ЕС ради Украины

NYT: страны ЕС не готовы жертвовать алмазами, нефтью и ураном ради поддержки Украине

19 октября 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

ЕС не желает жертвовать «священными коровами» ради Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Евросоюза не хотят жертвовать импортом некоторых ресурсов ради помощи Украине. Об этом пишет корреспондент газеты New York Times Матина Стевис-Гриднефф. «Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в публикации. Журналист назвала «священными коровами» все то, чем не хотят жертвовать страны, входящие в ЕС. Осенью некоторые страны ЕС восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Отмечалось, что в их число входит Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.

Страны Евросоюза не хотят жертвовать импортом некоторых ресурсов ради помощи Украине. Об этом пишет корреспондент газеты New York Times Матина Стевис-Гриднефф. «Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в публикации. Журналист назвала «священными коровами» все то, чем не хотят жертвовать страны, входящие в ЕС. Осенью некоторые страны ЕС восстановили объем торговли с Россией до уровня февраля. Отмечалось, что в их число входит Латвия, Словения, Хорватия, Болгария, Эстония, Кипр и Люксембург.