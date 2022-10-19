Минтруд предложил освободить курьеров и таксистов от комиссий за добровольные отчисления в ПФР

20 октября 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Таксистам предоставят льготы за добровольные отчисления на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минтруд определился с регулированием платформенной занятости. Речь идет об отношениях между онлайн-площадками (например, «Яндекс», «Сбер», Profi.ru или You.Do) и исполнителями услуг — таксистами, курьерами или репетиторами. Согласно проекту поправок к закону о занятости, для операторов цифровых платформ обязанности по отчислениям в пенсионные и социальные фонды не предусмотрено. При этом министерство предлагает льготы для исполнителей, решившихся на добровольные отчисления. «Минтруд предлагает операторам предоставлять работникам, которые подключились к добровольным системам соцгарантий, более выгодные условия по выполняемым ими заказам. Например, если самозанятый курьер заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС, платформа может установить для него меньший по сравнению с общим правилом размер комиссии. По их словам, это должно стать стимулом для работников самостоятельно уплачивать страховые взносы в фонды», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием законопроекта. При этом ведомство намерено предоставить операторам цифровых платформ право «применять меры ответственности», то есть штрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в рабочую смену в соответствии с договором. В частности, максимальное время работы предлагается ограничить 24 часами. Кроме того, оператора обяжут информировать исполнителя об условиях заказа, а также размере оплаты за его выполнение. Для решения спорных Минтруд предлагает создать Совет цифровых платформ занятости. Понятие «платформенной занятости» обсуждалось летом 2021 года. Тогда с инициативой выступили Минтруд РФ и «Единая Россия». По замыслу властей, изменения в законодательстве должны повысить социальную защищенность указанной категории россиян. Обеспечить их оплачиваемыми отпусками, больничными и другими гарантиями. С этой же целью в сентябре Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Запуск системы назначен на 2023 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруд определился с регулированием платформенной занятости. Речь идет об отношениях между онлайн-площадками (например, «Яндекс», «Сбер», Profi.ru или You.Do) и исполнителями услуг — таксистами, курьерами или репетиторами. Согласно проекту поправок к закону о занятости, для операторов цифровых платформ обязанности по отчислениям в пенсионные и социальные фонды не предусмотрено. При этом министерство предлагает льготы для исполнителей, решившихся на добровольные отчисления. «Минтруд предлагает операторам предоставлять работникам, которые подключились к добровольным системам соцгарантий, более выгодные условия по выполняемым ими заказам. Например, если самозанятый курьер заключил договор негосударственного пенсионного обеспечения или ДМС, платформа может установить для него меньший по сравнению с общим правилом размер комиссии. По их словам, это должно стать стимулом для работников самостоятельно уплачивать страховые взносы в фонды», — пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием законопроекта. При этом ведомство намерено предоставить операторам цифровых платформ право «применять меры ответственности», то есть штрафовать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в рабочую смену в соответствии с договором. В частности, максимальное время работы предлагается ограничить 24 часами. Кроме того, оператора обяжут информировать исполнителя об условиях заказа, а также размере оплаты за его выполнение. Для решения спорных Минтруд предлагает создать Совет цифровых платформ занятости. Понятие «платформенной занятости» обсуждалось летом 2021 года. Тогда с инициативой выступили Минтруд РФ и «Единая Россия». По замыслу властей, изменения в законодательстве должны повысить социальную защищенность указанной категории россиян. Обеспечить их оплачиваемыми отпусками, больничными и другими гарантиями. С этой же целью в сентябре Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Запуск системы назначен на 2023 год.