Мобилизованных проводили в учебную часть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Брединского района Челябинской области отправили на боевое слаживание в учебный центр Чебаркуля четвертую партию бойцов, которая состояла преимущественно из добровольцев. Об этом сообщили в соцсетях.

«На этот раз в большинстве на фронт пошли добровольцы. В дорогу каждого брединцы добротно экипировали на собранные обществом и выделенные районной администрацией средства. Призывники получили хорошие зимние спальники, коврики, термобелье, по несколько пар носков, перчатки, шапки, балаклавы, аптечки, сухпайки и прочее», — уточнили в сообществе «Сельские Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе уточнили, что мобилизованные с большими рюкзаками пришли на пункт сбора к администрации Брединского района. Здесь глава Николай Плохих и председатель районного собрания депутатов Жанна Артеменко произнесли напутственную речь.

«Благословил будущих военных настоятель храма Воскресения Христова, отец Димитрий. Вместе с ним Жанна Артеменко вручила каждому небольшую икону», — добавили в сообществе.

23 октября в Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, а также в Карталинском и ряде других районов, и в Златоусте. Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября.

Мобилизованных Брединского района проводили в учебную часть Сообщество «Сельские Новости» в соцсети «ВКонтакте»