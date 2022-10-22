22 октября 2022
21 октября 2022

Из челябинского района отправили на фронт партию добровольцев. Фото, видео

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, камуфляж, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, спальный мешок, мобилизация
Мобилизованных проводили в учебную часть Фото:
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Мобилизация в России

Из Брединского района Челябинской области отправили на боевое слаживание в учебный центр Чебаркуля четвертую партию бойцов, которая состояла преимущественно из добровольцев. Об этом сообщили в соцсетях.

«На этот раз в большинстве на фронт пошли добровольцы. В дорогу каждого брединцы добротно экипировали на собранные обществом и выделенные районной администрацией средства. Призывники получили хорошие зимние спальники, коврики, термобелье, по несколько пар носков, перчатки, шапки, балаклавы, аптечки, сухпайки и прочее», — уточнили в сообществе «Сельские Новости» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе уточнили, что мобилизованные с большими рюкзаками пришли на пункт сбора к администрации Брединского района. Здесь глава Николай Плохих и председатель районного собрания депутатов Жанна Артеменко произнесли напутственную речь.

«Благословил будущих военных настоятель храма Воскресения Христова, отец Димитрий. Вместе с ним Жанна Артеменко вручила каждому небольшую икону», — добавили в сообществе.

23 октября в Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, а также в Карталинском и ряде других районов, и в Златоусте. Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября.

Мобилизованных Брединского района проводили в учебную часть
Для защитников собрали все необходимое

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Из Брединского района Челябинской области отправили на боевое слаживание в учебный центр Чебаркуля четвертую партию бойцов, которая состояла преимущественно из добровольцев. Об этом сообщили в соцсетях. «На этот раз в большинстве на фронт пошли добровольцы. В дорогу каждого брединцы добротно экипировали на собранные обществом и выделенные районной администрацией средства. Призывники получили хорошие зимние спальники, коврики, термобелье, по несколько пар носков, перчатки, шапки, балаклавы, аптечки, сухпайки и прочее», — уточнили в сообществе «Сельские Новости» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе уточнили, что мобилизованные с большими рюкзаками пришли на пункт сбора к администрации Брединского района. Здесь глава Николай Плохих и председатель районного собрания депутатов Жанна Артеменко произнесли напутственную речь. «Благословил будущих военных настоятель храма Воскресения Христова, отец Димитрий. Вместе с ним Жанна Артеменко вручила каждому небольшую икону», — добавили в сообществе. 23 октября в Челябинской области возобновилась отправка мобилизованных. Отправки прошли от всех военкоматов Челябинска, а также в Карталинском и ряде других районов, и в Златоусте. Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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