Путин рассказал о судьбе мирного договора между Арменией и Азербайджаном

01 ноября 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что мирного договора по Карабаху пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие — это предмет компромиссов обеих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. «Мирного договора пока нет. Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа. Это предмет компромиссов, которые должны быть заключены между сторонами», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о судьбе мирного соглашения. Трансляция выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24».

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие — это предмет компромиссов обеих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. «Мирного договора пока нет. Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа. Это предмет компромиссов, которые должны быть заключены между сторонами», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о судьбе мирного соглашения. Трансляция выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24».