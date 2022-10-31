31 октября 2022

Путин рассказал о судьбе мирного договора между Арменией и Азербайджаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин заявил, что мирного договора по Карабаху пока нет Фото:

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие — это предмет компромиссов обеих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи.

«Мирного договора пока нет. Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа. Это предмет компромиссов, которые должны быть заключены между сторонами», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о судьбе мирного соглашения. Трансляция выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24».

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Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие — это предмет компромиссов обеих сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи. «Мирного договора пока нет. Здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих документа. Это предмет компромиссов, которые должны быть заключены между сторонами», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о судьбе мирного соглашения. Трансляция выступления ведется в эфире телеканала «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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