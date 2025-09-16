Путин поздравил Петросяна с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Евгения Петросяна с 80-летием. В поздравлении глава государства отметил вклад юмориста развитие отечественной эстрады и пожелал ему здоровья и творческого долголетия.
«Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что Петросян заслужил признание не только в России, но и за ее пределами благодаря своему таланту, чувству юмора и преданности профессии. Российский лидер также пожелал ему здоровья, вдохновения и долголетия.
Сегодня, 16 сентября, исполняется 80 лет ведущему популярных телепрограмм «Смехопанорама» и «Кривое зеркало» Евгению Петросяну. Юморист родился в 1945 году в Баку, окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и уже во время учебы начал заниматься сатирой.
В 1970–1980-х годах Петросян стал одним из самых узнаваемых исполнителей на советской и российской эстраде, а в 1990-х приобрел широкую популярность благодаря работе в телевизионных проектах. Его остроумные высказывания часто цитировали зрители.
В 1991 году артисту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Личная жизнь Евгения Петросяна не раз становилась предметом общественного внимания. После развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил 33 года, юморист женился на Татьяне Брухуновой. У Петросяна трое детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.