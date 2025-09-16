Путин поздравил Петросяна с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин пожелал Петросяну здоровья и долгих лет жизни
Путин пожелал Петросяну здоровья и долгих лет жизни Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Евгения Петросяна с 80-летием. В поздравлении глава государства отметил вклад юмориста развитие отечественной эстрады и пожелал ему здоровья и творческого долголетия.

«Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что Петросян заслужил признание не только в России, но и за ее пределами благодаря своему таланту, чувству юмора и преданности профессии. Российский лидер также пожелал ему здоровья, вдохновения и долголетия.

Сегодня, 16 сентября, исполняется 80 лет ведущему популярных телепрограмм «Смехопанорама» и «Кривое зеркало» Евгению Петросяну. Юморист родился в 1945 году в Баку, окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и уже во время учебы начал заниматься сатирой.

В 1970–1980-х годах Петросян стал одним из самых узнаваемых исполнителей на советской и российской эстраде, а в 1990-х приобрел широкую популярность благодаря работе в телевизионных проектах. Его остроумные высказывания часто цитировали зрители.

В 1991 году артисту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Личная жизнь Евгения Петросяна не раз становилась предметом общественного внимания. После развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил 33 года, юморист женился на Татьяне Брухуновой. У Петросяна трое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Евгения Петросяна с 80-летием. В поздравлении глава государства отметил вклад юмориста развитие отечественной эстрады и пожелал ему здоровья и творческого долголетия. «Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что Петросян заслужил признание не только в России, но и за ее пределами благодаря своему таланту, чувству юмора и преданности профессии. Российский лидер также пожелал ему здоровья, вдохновения и долголетия. Сегодня, 16 сентября, исполняется 80 лет ведущему популярных телепрограмм «Смехопанорама» и «Кривое зеркало» Евгению Петросяну. Юморист родился в 1945 году в Баку, окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства и уже во время учебы начал заниматься сатирой. В 1970–1980-х годах Петросян стал одним из самых узнаваемых исполнителей на советской и российской эстраде, а в 1990-х приобрел широкую популярность благодаря работе в телевизионных проектах. Его остроумные высказывания часто цитировали зрители. В 1991 году артисту было присвоено звание народного артиста РСФСР. Личная жизнь Евгения Петросяна не раз становилась предметом общественного внимания. После развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил 33 года, юморист женился на Татьяне Брухуновой. У Петросяна трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...